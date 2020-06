ZORAN VAKULA OBJAVIO PROGNOZU ZA IDUĆE DANE: ‘I dalje vremenski koktel, ali i ‘ljetniji’ meteomodel’

U subotu sunčano, ponegdje i vruće, pa u nedjelju nova promjena

“Premda vjerojatno neće biti sasvim suhi – petak i, osobito subota, zbog sunca i topline, ponegdje i vrućine, mnoge će podsjetiti na ljeto. Već od nedjelje opet slijedi promjenjivije – uz kišu i grmljavinu, gdjegod i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, gdje se posvuda sasvim suho ne može jamčiti ni u petak”, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Neki će možda moći obaviti i prvo ovogodišnje kupanje jer će temperature mora većinom biti od 20 do 22 stupnja °C.

Petak: većinom suho, sunčano i toplije, ujutro ponegdje magla

“U petak će u istočnoj Hrvatskoj biti većinom sunčano, ujutro uz mjestimičnu kratkotrajnu maglu, zatim povremeno umjerenu naoblaku, osobito u Podunavlju. Uz tiho ili slab vjetar najniža temperatura od 11 do 14 °C, a najviša između 25 i 27 °C.

Toplije nego u četvrtak, te stabilnije i sunčanije bit će i u središnjoj Hrvatskoj, također uz uglavnom slab vjetar, te po nekim nizinama jutarnju maglu, a poslije samo malo oblaka.

Oblačnije će i dalje biti u gorju i dijelu sjevernog Jadrana, gdje su i u petak mogući pljuskovi s grmljavinom. Srećom za mnoge – slabiji i rjeđi nego do sada. Ujutro će ponegdje biti kratkotrajne magle, osobito po kotlinama. Vjetar slab, uglavnom u višem gorju povremeno umjeren jugozapadni i zapadni, a more mirno ili malo valovito. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, u unutrašnjosti 8 do 12 °C, a poslijepodnevna oko 24 °C, u gorju od 20 do 22 °C.

U Dalmaciji toplije, pri čemu uz more sunčanije, a u unutrašnjosti je najprije mjestimice moguća kratkotrajna magla, zatim lokalni razvoji oblaka te pljuskovi i grmljavina. Nakon jutarnjeg burina zapuhat će ponegdje umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, oko Splita i južnije i jugozapadni, pri čemu će more biti većinom malo valovito.

Malo valovitije će biti na jugu Hrvatske, osobito na otvorenome. Uz obalu burin pa maestral, te sunce i malo oblaka, a u unutrašnjosti oblačnije, uz mogućnost ponekog pljuska, osobito u Konavlima.

U subotu sunčano, ponegdje i vruće, pa u nedjelju nova promjena

U subotu će biti još toplije, ponegdje i vruće, mnogima u unutrašnjosti i sparno, uz gdjekad umjeren jugozapadnjak. Od nedjelje opet više oblaka i malo manje toplo, uz povremenu kišu i grmljavinu, mjestimice moguće i nevrijeme, te osobito u ponedjeljak ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

I na Jadranu će u nedjelju i ponedjeljak biti nestabilno, najprije na sjevernom dijelu, poslije i južnije. No, u subotu će moći uživati ljubitelji suhog i sunčanog vremena, te mnogima ugodno toplog, poslijepodne uz osvježavajući maestral”, prognozirao je Vakula.