Posljednja nedjelja adventa bila je sunčana i neobično topla za kraj godine. No, sljedećeg vikenda čekaju nas Badnjak i Božić, za dva vikenda je Nova godina, a potom stižu i Sveta tri kralja. Ali, kakvo nas vrijeme čeka u vrijeme blagdana? Odgovore zna meteorolog Zoran Vakula.

"Premda ima tjedan dana do Božića i promjene u prognostičkim izračunima su još moguće, ne može se tvrditi, ali se može s prilično velikom vjerojatnošću prognozirati kako ćemo i uoči ovogodišnjega Božića imati južinu i za doba godine iznadprosječnu toplinu. Naravno, s jugozapadnjakom u većini unutrašnjosti te na Jadranu još jačim jugom. Do kraja srijede i posebice tijekom četvrtka dolazit će nam i oblaci te sve češća, ponegdje i obilnija kiša, osobito na Jadranu i području uz njega. Prije tog osjetnog zatopljenja malo snijega može pasti samo mjestimice, uglavnom u gorju, napose gorske Hrvatske i unutrašnjosti Dalmacije. Ostvari li se u ovu nedjelju najvjerojatnija prognoza, Božić će nam biti razmjerno topao i oblačan, u većini krajeva s povremenom kišom, osobito na Jadranu i uz njega", rekao je Vakula za Večernji.

Hladna struja u predvečerje

Ipak, upozorio je da prognostički podaci još uvijek ne pokazuju pouzdano hoće li hladniji zrak stići na Božić navečer ili tek za blagdan svetog Stjepana. Tada će se temperature sniziti, a nekakve su oborine moguće u gorju, a i u ponekim nizinama. Ipak, naglasio je da su šanse velike da će se promjena vremena dogoditi baš tijekom blagdanskog vikenda.

"Prognostički izračuni za posljednji tjedan ove godine i prvi tjedan sljedeće godine pokazuju veliki rasap rješenja, od nastavka razdoblja s oborinama do u većini Hrvatske suhog i stabilnog vremena, pa planirati aktivnosti na temelju tih prognoza nije mudro. No, može se nadati ostvarenju one stare: 'Sreća prati hrabre'", rekao je Vakula.

Strpljenja, molim!

Meteorolog je pozvao na strpljenje, jer prognoza za Staru i Novu godinu još nije definirana. "Za detaljnije i pouzdanije prognoze valja pričekati i pratiti mnogobrojne medijske platforme HRT-a i DHMZ-a, uključujući i HRT METEO aplikaciju za pametne mobilne telefone za koje meteorolozi DHMZ-a svakodnevno pripremaju uvijek aktualne meteorološke informacije", poručio je.