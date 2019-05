‘OVO JE BIO ZADNJI OVOTJEDNI SUNČAN I TOPAO DAN’: Vakula najavio uvjete kakvi se malo kada viđaju u svibnju, evo prognoze

Najviša dnevna temperatura zraka bit će u padu, manje u petak, a znatnije u mnogim krajevima za vikend

Četvrtak je bio posljednji ovotjedni diljem Hrvatske pretežno sunčan dan i toliko iznadprosječno topao. Od petka do ponedjeljka bit će oblačnije i vjetrovitije, uz povremenu kišu, često i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i obilniji. U gorju će, osobito višem, u nedjelju i ponedjeljak mjestimice padati i snijeg. Od utorka ponovno stabilnije, većinom suho i barem djelomice sunčano, ali ne za dugo.

U petak će jačati jugozapadnjak, na Jadranu sve češće i jugo, koje će od subote gdjekad biti i jako, možda čak i olujno, a u nedjelju će na sjevernom dijelu zapuhati još jača bura, s kojoj će biti poteškoća u prometu, osobito podno Velebita. Početkom novoga tjedna većinom bura i tramontana, ali uz slabljenje, piše Zoran Vakula za HRT.

Jutra će do subote biti toplija nego u četvrtak, zatim hladnija, pa već sada valja upozoriti na praćenje budućih prognoza te prilagođavanje i zaštitu osjetljivog bilja na vrlo vjerojatnu jutarnju hladnoću na kopnu u utorak, kada čak postoji mogućnost mjestimična slaba mraza pri tlu.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će u padu, manje u petak, a znatnije u mnogim krajevima za vikend, pa će poslijepodneva u nedjelju i ponedjeljak ponegdje na kopnu biti hladna kao malo kada u te dane svibnja. Od utorka pak ponovno toplije….

U petak oblačnije, nestabilnije, vjetrovitije, ponegdje kiša…

“U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a uglavnom kasnije poslijepodne i prema večeri mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak uz najvišu dnevnu temperaturu od 20 do 22 °C.

U središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, te poslijepodne mjestimice pljuskovima uz mogućnost grmljavine, ponajprije na sjeverozapadu. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, ponegdje s jakim udarima. Jutarnja temperatura uglavnom između 10 i 12 °C, a poslijepodnevna između 18 i 21 °C.

U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na širem riječkom području. Puhat će umjeren, na udare i jak jugozapadnjak, a na moru i jugo, uz malo do umjereno valovito more. Najviša temperatura od 12 od 16 °C, na sjevernom Jadranu 17 do 20 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ponegdje i uz malo kiše ili pljusak s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjereno do jako jugo, a more će biti umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 8 °C u Zagori do 13 °C na obali, a poslijepodnevna 17 do 21 °C.

Na jugu Hrvatske promjenljiva naoblaka uglavnom prijepodne, a poslijepodne više sunca. Mjestimice može pasti i malo kiše. Zapuhat će umjereno, na otvorenom do jako jugo uz umjereno valovito more. Poslijepodnevna temperatura do 20 °C.”

Od subote do ponedjeljka oblačnije, vjetrovitije, kišovitije, hladnije…

“U iduća tri dana na kopnu još oblačnije i kišovitije, tijekom vikenda i uz izraženiju oborinu, a u subotu i uz veću vjerojatnost grmljavine. Uz zahladnjenje u nedjelju i ponedjeljak u gorju će biti i susnježice i snijega, osobito u višim predjelima. U nedjelju će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u istočnim krajevima sjeverozapadni. Temperatura će biti u padu, osobito u središnjim i gorskim predjelima. U utorak i srijedu sunčanije i danju toplije, ali uz relativno hladna jutra.

I na Jadranu hladnije, posebice na sjevernom dijelu, te će do ponedjeljka biti promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova i grmljavinom. Tijekom vikenda će biti i obilnije kiše. Umjereno i jako jugo, u nedjelju će na sjevernom Jadranu okrenuti na jaku do olujnu buru, a u ponedjeljak na sjeverni vjetar. Od utorka sunčanije i toplije uz sjeverozapadnjak, a u četvrtak i jugo.”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing., iz DHMZ-a.