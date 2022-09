Zoran Šprajc je u novom izdanju Stanja nacije predstavio dokument odluke o razrješenju Nadzornog odbora INA-e.

"Kad bi stvarno htjeli pomoći Andreju Plenkoviću onda bi prestali pričati o tome da su ljudi koji su uhićeni i osumnjičeni za kaznena djela krađe, prevare, mita i korupcije članovi HDZ-a. I to ne bilo kakvi članovi HDZ-a nego visokopozicionirani članovi HDZ-a, ljudi od stranačkog ugleda i renomea. Da stvarno želimo pomoći premijeru i predsjedniku HDZ-a da jede manje tih tuđih znate već čega, prestali bismo pričati o tome da su recimo najveću prevaru ikad, milijardu kuna tešku prevaru s INA-inim plinom izveli ljudi koji ne samo što su članovi HDZ-a nego su bliski najbližem suradniku Andreja Plenkovića, ni manje ni više nego glavnom tajniku HDZ-a Krunoslavu Katičiću.

'Članovi uprave ne žele dati ostavke'

Prestali bismo pričati o tome da je Josip Šurjak, preko čije tvrtke je iz Ine izvučeno 15 posto ukupne proizvodnje plina u kumstvu s glavnim tajnikom HDZ-a Krunoslavom Katičićem. Prestali bismo pričati da je Šurjak na druženje s Katičićem u jedan kvartovski birc u Vlaškoj, redovno dovodio upravo prvoosumnjičenog Damira Škugora. Prestali bismo pričati o tome da se zbog toga Škugor po INA-i hvalisao kako je blizak s vrhom stranke pa je možda i to jedan od razloga zašto se njegove odluke nisu preispitivale i zašto se u njih nije sumnjalo. Prestali bismo pričati o tome da je recimo Plenković bio i na jednom Šurjakovom rođendanu, očekivalo ga se i ove godine, ali eto umjesto Plenkovića Šurjaku je na vrata došla policija. To sve skupa naravno ne znači da niti stranka niti Andrej Plenković s tom pljačkom imaju ikakve veze, Hrvatska je mala zemlja za velike pljačke i ovdje doista svi svakog znaju pa tako i mi eto znamo za ove detalje. Dakle da stvarno želimo pomoći Andreju Plenkoviću prestali bismo pričati kako su u ovu pljačku od milijardu kuna umiješeni njegovi HDZ-ovci, nego bismo pričali o tome kako su za sve odgovorni hrvatski članovi Uprave Ine koji sram ih bilo, sad još ne žele podnijeti ostavku.

O tome treba pričati to je sad najveći problem, članovi uprave ne žele dati ostavke, dosta više o pljački i HDZ-u, pričajmo o troje članova Uprave INA-e. Koji naravno već pogađate - nisu članovi HDZ-a pa kad se lupa po njima onda je dobro da se lupa a takvo lupanje i lupetanje premijer će i osobno, svojim primjerom podržati. Naime, upravo je u tome problem, jer poruka koja je kao odluka članovima Uprave Ine došla s razine premijera i ministra gospodarstva je zapravo sasvim drugačija. U njoj se ostavka uopće ne spominje nit se ostavka traži.

Službena odluka Vlade je jasna

Naime, to što predsjednik Vlade priča i poziva na ostavku pred TV kamerama i ono što je predsjednik Vlade potpisao kao svoju odluku su dvije potpuno različite stvari. Naime na zatvorenoj sjednici Vlade 9. rujna donijeta je odluka u kojoj se jasno i izričito nalaže Nadzornom odboru da razriješi tj. da opozove s dužnosti troje hrvatskih članova Uprave Ine. Evo te odluke koja još nigdje u medijima nije objavljena, jasno pisano i savršeno jasno s Andrej Plenković potpisano - da se hrvatski članovi Uprave INA-e imaju opozvati s dužnosti. Smijeniti, što bi rekli.

To je službena odluka Hrvatske vlade. I nema nikakve druge odluke u tom smislu. Pa tako troje članova uprave Ine samo čeka da Nadzorni odbor ispoštuju odluku Vlade. Međutim očito je netko u Vladi onda shvatio da će članovi Uprave slijedom te njihove odluke dobiti velike otpremnine na koju imaju pravo. A to im pravo ne može nitko uzeti osim ako ga ne uzmu sami sebi. A nije baš jasno zašto bi sami sebi oduzeli pravo na otpremninu jer pravo na otpremninu postoji upravo zbog ovakvih situacija. Da se članovi Uprave mogu smijeniti kad god politici to zatreba. A HDZ-u to sad treba više nego išta, da nekako pokaže kako tobože nešto radi, donosi odluke, smjenjuje odgovorne, samo da se nekako više ne priča o HDZ-u i HDZ-ovim pljačkašima. Ali zašto bi se bilo koji živi stvor zbog HDZ-a odrekao otpremnine to stvarno nije jasno, vjerojatno se ni članovi HDZ-a zbog HDZ-a ne bi odrekli otpremnine, što bi se odrekli ovi koji nisu.

'Nadzorni odbor se na kraju nije ni sastao'

A upravo zato što HDZ ne bi htio da se o tome priča mi baš zato o tome pričamo. To je tako kad od nas tražiš da ne pričamo. Kao dijete kad mu kažeš da ne gura prst u utičnicu. Mi ga baš volimo gurnuti. No, vratimo se na temu, tj. utičnicu.

Pokazalo se da nema rješenja. Pa se Nadzorni odbor ovog tjedan uopće nije sastao i nije riješio taj problem. Jer u Vladi nisu uspjeli naći troje budala koji će za njih glumiti nove članove Uprave. Naime, lako bi se u HDZ-u našlo troje takvih, da troje, tristo-troje HDZ-ovaca je već u niskom startu, ali štos je u tome da svakog hrvatskog člana Uprave mora odobriti MOL. A kako je MOL ipak mađarska naftna kompanija a ne hrvatska, njima budale u Upravi ne trebaju. A da nije lako naći troje koliko-toliko pametnih ljudi za novu Upravu INA-e govori i izbor Hrvoja Šimovića kao budućeg člana Uprave. Naime Šimović je dosad bio predsjednik Revizijskog odbora u INA-i. Dakle ako je itko unutar INA-e trebao otkriti što rade Škugor i njegov kompići iz HDZ-a, onda je to Revizijski odbor. Ali sad ćemo za člana Uprave koja mora otići jer nije znala za pljačku, staviti predsjednika odbora koji je trebao otkriti pljačku."

Što je još Šprajc rekao pogledajte u videu.