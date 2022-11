"A sada pogledajmo kako se zapravo stvarno provode sankcije Zapada prema Rusiji i to ne kad su u pitanju udjeli u pojedinim tvrtkama poput Fortenove nego kad je u pitanju strateški ruski proizvod - nafta", rekao je Zoran Šprajc u uvodu RTL-ove emisije Stanje Nacije, prenesene na Danas.hr.

Ali prije toga pogledajte onu divnu izjavu od Plenkovića ili Jandrokovića, kad onako s visoka kao baš neki važni međunarodni čimbenici Srbiju upozoravaju da više ne može preko Janafa kupovati rusku naftu i sjediti na dvije stolice.

"On se uhvatio u vlastitu mrežu. Cijelo vrijeme sjedi na dvije stolice", kazao je Gordan Jandroković, a Andrej Plenković pak kaže: "Srbija ovog tjedna, ja sam to poručio nekoliko puta, u ovakvim okolnostima ne može sjediti na dvije stolice. Ne može biti zemlja koja će doći ovdje i razgovarati o europskoj perspektivi i očekivati velike iskorake - a ne poštivati niti jednu sankciju prema Rusiji."

A sad nakon ova dva pravednika, da vidimo tko ipak može sjediti na dvije stolice i kršiti sankcije prema Rusiji. Logično, oni koji su sankcije Rusiji i uveli. Amerikanci. Priču je ovog tjedna objavio Wall Street Journal.

"Krajem svibnja, tri mjeseca nakon što je SAD uveo sankcije za rusku naftu, benzin napravljen od ruske nafte isporučen je na ovaj terminal u New Jerseyju. Kasnije je distribuiran benzinskim postajama širom istočne obale. Benzin je došao s ove talijanske rafinerije koja je u vlasništvu ruskog naftnog diva Lukoila. To je moguće zbog rupe u američkoj odredbi o sankcijama koja dopušta da se zabranjena ruska nafta rafinira u nekoj drugoj zemlji i zatim šalje u SAD.

Pratili smo brodove, uspoređivali mjesecima skupljane podatke o robi, proučavali dokumente o otpremi i satelitske snimke kako bismo otkrili kako druga najveća ruska naftna i plinska kompanija Lukoil rusku naftu rafiniranu u Italiji šalje tvrtkama poput Exxona u SAD-u bez kršenja sankcija", kažu u svom videu.

Dakle, ruska Lukoilova rafinerija na Siciliji koja se nalazi u Italiji, članici EU koja je zajedno s Amerikom uvela embargo na uvoz ruske nafte, napominjem to samo zbog Plenkovića i Jandrokovića koji možda ne znaju gdje je Sicilija, dakle ta ruska rafinerija na Siciliji bez problema uvozi sirovu rusku naftu, prerađuje je u benzine, dizele i ostale derivate koje onda izvozi u Ameriku. A Amerika se onda pravi da to sve skupa nema veze s ruskom naftom i sankcijama nego da ti derivati dolaze iz Italije - i to je onda OK.

Priču, vidjeli ste, nije objavio Narod.hr, Dnevno.hr ili Stanje nacije.hr nego jedan od najeminentnijih svjetskih biznis magazina - Wall street Journal.

"Velika većina sirove nafte za ovu rafineriju dolazi iz Rusije. Rafinira se na Siciliji nakon čega se smatra talijanskom zahvaljujući dugogodišnjoj praksi koja dopušta promjenu podrijetla ulja ovisno o mjestu gdje se rafinira", rekli su iz magazina.

Dakle još jednom, na američkim benzinskim postajama bez problema se prodaje gorivo porijeklom iz Rusije. Kao što se isto takvo, rusko gorivo prodaje i u Mađarskoj. Jer je Viktor Orban s Bruxellesom dogovorio da Mađarska ne mora poštivati sankcije prema Rusiji.

Ali hajde, on je to barem službeno dogovorio. A Ameri neslužbeno. S dvije stolice. Jer jedna stolica je službena a druga neslužbena. Kad si veliki. Kad si mali onda možeš sjediti samo na jednoj stolici. Tvrdoj.