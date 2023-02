Nakon pobjede grupe Let 3 na ovogodišnjoj Dori i kad je postalo jasno da će oni predstavljati Hrvatsku na Eurosongu zaredali su se mnogobrojni komentari. Nema tko se nije oglasio, kako bi se reklo. Na to se osvrnuo i Zoran Šprajc u RTL-ovu Stanju nacije:

"Evo ovako je bilo na Euroviziji nekad, ali sad kad su eto čak i Srbi stisli guzove i lani na Eurosong poslali Konstraktu, sjetili se i mi da bi nam mogle procvasti ruže ako na Eurosong pošaljemo Let 3 kojima ruže doslovce iz guze cvatu. Pa će tako i nama, jel. I bilo bi to stvarno šokantno, ekstravagantno, ekscesno i vrlo subverzivno da se to dogodilo dvadeset, trideset godina ranije.

A i tada ne bi bilo neko čudo neviđeno, jer tradicija golih hrvatskih guzova stara je više od 40 godina. Jer, podsjetimo, legendarni Tom Gotovac svoj čuveni performans i antirežimsku provokaciju kad je gol šetao zagrebačkom Ilicom i ljubio asfalt, izveo je još 1981. godine. A ni tada nije baš nešto sablaznio državni režim, na kraju su mu milicajci dali svoj šinjel da se ne smrzne, pa se čovjek vratio kući u režimskoj odori.

Tako da 40 godina nakon Toma Gotovca performans Leta 3 danas izgleda subverzivno i provokativno kao i ulazak u HDZ. Jedino što u svemu tome doista izaziva čuđenje su oni koji se na izbor Leta 3 zgražaju kao i oni koji su tim izborom oduševljeni. Ali eto gole stražnjice su izgleda krajnji domet hrvatske avangarde, kontrakulture i umjetničke provokacije, to je ono najbolje što imamo pa će u tom smislu Let 3 u Liverpoolu sasvim dostojno predstavljati i nas i našu zemlju. Pa ćemo svim srcem navijati za njihov uspjeh na Eurosongu, kako bi slava naših stražnjica obišla cijeli svijet a i pjesma je zapravo skroz dobra i lako se zavuče u uši. Ali to je samo moje mišljenje, a znate kako se kaže - mišljenje je ko i stražnjica, svatko ga ima.

Zato, pitajmo mi najveće asove hrvatske estrade, što oni misle o Mami ŠČ. Josipa Lisac i Mišo Kovač!"