Zoran Miliša, bivši predsjednik uprave RWE Energije, smatra da je načinu na koji je plinska kriza eksplodirala vidljiva greška u komunikaciji.

"Čini mi se da je bilo grešaka u komunikaciji, po zakonu se jasno i transparentno mora kupce s kojima imate ugovore obavijestiti o promijeni cijene, da li je to napravljeno, pretpostavljam da je, na koji način, teško je suditi. Ali svakako da je trebalo biti i medijski drugačije popraćamo i objašnjeno ljudima da vide što će se dogoditi", rekao je Miliša gostujući u RTL Direktu.

Na pitanje tko je kriv kaže da je to često pitanje, no da se on uopće ne bi bavio prošlošću, već budućnošću i onime što se naučilo iz ove lekcije.

'Energetski biznis je maraton'

"Naučili smo da ne možete prodati robu ako je nemate kupljenu po nižoj cijeni. Ne možete očekivati da će roba, plin, pasti kao što je padala prošlih sedam godina. Vi niste bili zadovoljni s malom zaradom kao opskrbljivač već ste išli na veću zaradu, to se nije desilo, to se nekada zove špekulacijom, no energetski biznis je maraton, on se gleda na dugi vremenski period. Kada dugoročno razmišljao onda smo zadovoljni s malom zaradom, ali sigurnom", objašnjava.

"Vi u energetici ste izuzetno konzervativni, kao onaj tko opskrbljuje krajnje kupce, i gledate da to što isporučujete u svakom trenutku imate nabavljeno. Ne kockate se s time, jer ako se kockate, a desi se ovakva star onda ste sposobni u par mjeseci izgubiti sve ono što ste do tada zaradili", dodaje.

'Nezapamćeni skokovi u energetskom svijetu'

Ministar Tomislav Ćorić je još na jesen govorio da nema razloga a dođe do naglog poskupljenja struje i plina, a Miliša potvrđuje da se tada nije moglo znati da će doći do ovakvog skoka.

"Ja sam mnogo puta govorio da će cijene struje doći do 200 eura, one su prešle i 500 eura, cijene plina su otišle na 150 eura, mi u povijesti to ne pamtimo, primjerice prošle godine kada su se uređivale cijene one su bile 17 eura, to su ogromni skokovi još nezapamćeni u energetskom svijetu", kaže stručnjak.

'Od 1. travnja plin 30 posto skuplji, ali to je kratkoročno rješenje'

A što građani mogu očekivati od 1. travnja, nakon svih mogućih vaučera, smanjenja PDV-a i naknada i svega što najavljuju u Vladi?

"Teško da ćemo ponovo imati ovako niske razine cijena, vjerujem da nikada više, uspostavljaju se neki novi standardi, prelazimo na obnovljive izvode energije, zbog toga se istiskuju neki stari konvencionalni izvori, zbog toga cijene rastu, traj tranzicijski period cijene će jednostavno ići gore. Po trenutnoj metodologiji cijena bi trebala narasti za kategoriju kućanstva 70 i nešto posto. To se sigurno neće dogoditi, Vlada se najavila mjere, procjene koje možemo davati, ali one su paušalne, vjerujem da će ići do maksimalno 30 posto, no to je kratkoročno rješenje", kaže Miliša.

I uz te skuplje cijene, plin je jedan od najjeftinijh načina grijanja

Ovo znači da bi netko tko ima račun 500 kuna mjesečno od sada plaćati na primjer 650 kuna mjesečno iduće godine. No, Miliša napominje da je to još uvijek i uz te cijene jedan od najjeftinijih načina grijanja kućanstava, usporediv s drvetom.

Za struju smo u malo povoljnijoj poziciji, ali...

"Za struju smo u malo povoljnijoj poziciji zato jer proizvodimo vlastitim kapacitetima, pa samim time možemo utjecati na cijenu, dok uvozimo značajne količine plina. Sigurno će doći do povećanja u mrežnom dijelu računa, u energetskom dijelu računa, primjerice, cijena koju sada imamo u kategoriji kućanstva u Hrvatskoj je 3 puta manja od tržišne. Koliko ćemo to moći držati ćemo vidjeti, ovisi koliko ćemo biti sposobni proizvoditi, a koliko ćemo morati uvoziti", rekao je Miliša.

Kaže i da će se vjerojatno opet stvarati velike razlike između kućanstava i poduzetnika, jer obično kategorija poduzetništvo potpada pod tržišne cijene, dok se kućanstva još uvijek drže na nekakvoj socijalnoj kategoriji.

"Mada mi nije jasno zašto, mi još uvijek imamo socijalne transfere s kojima možemo pomagati, vaučeri se najavljuju za jedan veći broj ljudi. Sugerirao bih da postanemo čim nezavisniji u budućnosti. To možemo napraviti tako da proizvodite električnu energiju sami, ja uvijek naglašavam, ukoliko ljudi imaju mogućnosti izgradnje solarnih elektrana, da naprave to jer ne znaju kako će se kretati cijene u budućnosti, ako cijene odu gore, vi ste nezavisni od povećanja i to je nešto što se sigurno isplati, a u budućnosti još i više", poručuje. A solarni paneli, prema mišljenju ovog stručnjaka, nisu skupi. Njihova je cijena pala na razinu prihvatljivosti. Sada ih u Hrvatskoj već nude deseci firmi uz mogućnost otplate na pojedine rate, što se na karaju višestruko isplati uz uštede, poručuje Miliša za RTL Direkt.