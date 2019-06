ZORAN MILANOVIĆ ŽELI BITI PREDSJEDNIK S KARAKTEROM: Što mislite o njegovom sloganu, je li pogodio?

Nakon što je Zoran Milanović jučer i službeno postao SDP-ov kandidat za predsjednika Hrvatske te najavio da u utrku ide sa sloganom ‘Predsjednik s karakterom’, stručnjaci tvrde da sloganom šalje poruku predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović

Bivši premijer i bivši šef SDP-a Zoran Milanović jučer je i službeno postao SDP-ov kandidat za predsjednika Hrvatske na izborima koji će biti održani krajem ove godine te je najavio da će u utrku za Pantovčak ići sa sloganom “Predsjednik s karakterom”. “Želim biti predsjednik moderne, progresivne, znatiželjne i otvorene Hrvatske. Imam veliko političko i životno iskustvo, strast i ljubav služiti Hrvatskoj. Jer Hrvatska treba predsjednika s karakterom, kad imaš karakter imaš i stav”, napisao je Milanović jučer na Facebooku.

Poruka predsjednici

Komentare na njegovu kandidaturu i slogan nije trebalo dugo čekati. “Milanovićev je slogan više kritika postojeće situacije, postojeće osobe na toj funkciji, nego što je to najava onoga što će on ponuditi. On zapravo šalje poruku predsjednici da se ne izjašnjava jasno i dovoljno čvrsto, a to je očito ono što ljudi žele i što im treba, a da je on kandidat koji to može ostvariti”, rekla je komunikologinja Smiljana Leinert Novosel za Večernji list.

Prema analitičaru Žarku Puhovskom riječ je o “odličnom sloganu”. “To je odličan slogan. Karakterizira ga jer je on čovjek s karakterom, što je njegova prednost i nedostatak. On je čovjek kojeg karakter navodi da bude svađalica, a to nije baš osobina koja se očekuje od predsjednika države, već od ministra, premijera ili šefa oporbe. U odnosu na predsjednicu Milanović hoće reći da ona nema karaktera, a on ga ima.

No to ga uvlači u poziciju koja je tradicionalno desničarska, koja vjeruje u to da su muškarci intelektualno i karakterno superiorni ženama, a desnica vjerojatno neće glasati za Milanovića. Ljevica bi mogla, ali ona ne prihvaća te stereotipe, i tu je problem njegove kandidature”, rekao je Puhovski te dodao kako je Zlatko Hasanbegović trenutačno “sporedan glumac na javnoj sceni”, pa je nevažno to što je rekao vezano za navodnu krađu vizualnog identiteta. “Vidio sam, uzeo je vizualni identitet našeg loga. Jasno je i zašto, pa da dobije desno biračko tijelo”, prokomentirao je Milanovićev slogan Zlatko Hasanbegović za Jutarnji list.

Milanović je ‘stara mušterija HDZ-a’?

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak da će predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović vrlo brzo objaviti svoju predsjedničku kandidaturu te je poručio kako nema nikakvih dokumenata ili materijala koji bi ju kompromitirali.

Bačić je, upitan može li je ugroziti kandidat SDP-a Zoran Milanović, rekao da je Milanović “stara mušterija HDZ-a”. Naglasio je i kako je u posljednjih šest ciklusa izbora HDZ pobijedio Zorana Milanović, a s Grabar-Kitarović će ga, uvjeren je Bačić, pobijediti i sedmi put. “Ne može neuspješni premijer biti uspješan predsjednik. Da je bio uspješan premijer ne bi od HDZ-a izgubio na izborima 2015. godine te na izvanrednim izborima 2016.”, kazao je. Drži i kako u predsjedničku utrku Milanović ulazi s teškim bremenom izbornih poraza od HDZ-a te će, uvjeren je, tako i nastaviti.

Plenković je na svečanoj akademiji povodom 30. obljetnice osnutka Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) rekao da kao predsjednik HDZ-a očekuje ponovnu kandidaturu Kolinde.”Siguran sam da ćemo je svi zajedno podržati. Na njoj je da pronađe pravi trenutak da objavi svoju kandidaturu a vidim da ju HDZ-ovci čekaju širokih ruku.”

BAČIĆ O KOLINDI GRABAR KITAROVIĆ: ‘Ubrzo će je objaviti kandidaturu, nema nikakvih dokumenata koji bi je kompromitirali’