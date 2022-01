Predsjednik Zoran Milanović odlikovao je Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom nadbiskupa metropolita Vrhbosanske nadbiskupije, kardinala Vinka Puljića, za izniman doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta te za iznimne uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju.

Nakon toga predsjednik se obratio novinarima, a glavna tema bili su rezultati popisa stanovništva.

"Isti ljudi koji su prije šest-sedam godina mene optuživali za veleizdaju, sada se suočavaju s duplo lošijim rezultatima i prave se nevinima. Nisu nevini jer se ne ponašaju pošteno. To je jedan dio priče. Neću nikada nikome nabijati na nos nešto za što nije odgovoran", rekao je Milanović dodajući kako se pad broja stanovnika dogodio i mnogim drugim članicama EU, posebno onima koje su zadnje ušle u zajednicu.

"Na to nema utjecaja Andrej Plenković, nisam imao ja. Naprosto ljudi odu, steknu nova iskustva, mnogi se vrate. To će se sigurno dogoditi i nama", smatra predsjednik.

'Nije kraj hrvatstva'

"Već dvije godine koristim izraz moralna panika, posebno se obraćajući onima koji su mene optuživali, a to je prvenstveno bio i Plenković, očekujući ovakav rezultat, pripremajući sve nas na ono što ćemo dobiti. To nije kraj Hrvatske, naše države, to nije kraj hrvatstva. To je naprosto jedna situacija, neću je čak nazvati niti krizom. Neće Hrvatice i Hrvati izumrijeti", rekao je Milanović.

"Nas ima cca 4 milijuna i to je brojka s kojom smo mi, realno, računali sve ove godine, da je to broj ljudi koji će živjeti u Hrvatskoj", rekao je.

Dodao je da postoji način da se ovo stanje, a to je je imigracija.

"Je li Hrvatska na to spremna? Nije. To stavlja države pred velike izazove, pa i one bogatije zemlje. Hrvatska nacija, hrvatski prostor, hrvatska politička zajednica nisu se spremni suočiti s takvim izazovima", poručio je predsjednik.

Moralna panika

"Nalazimo se u istoj situaciji kao većina ili gotovo sve države EU. Ono što je drugačije je to što druge zemlje imaju relativno visoke stope gospodarskog rasta. E, to mi nemamo. Neće Hrvatska propasti. Vrijeme za moralnu paniku nije bilo, niti jest. Plenković za ovo nije kriv. Ovo je odgovornost vremena, takvo je vrijeme", rekao je Milanović.

Komentirajući događaje u HNB-u kaže kako je krivično djelo to što je Index došao do podataka do koji nije smio doći.

"Ja jesam da se medije zasipa što većom količinom podataka pa i onima koji su tajni, ali ovdje se radi zaista o nečemu što se ne radi", rekao je.

"U ovome što je guverner Boris Vujčić napravio ne vidim ništa. Što je napravio Vujčić? Prije 30 godina kupio dionice, dok je još nosio kratke hlače i prodao ih prije nego što je to trebao napraviti prema zakonu. Kakav je to prijestup? Ne podnosim hajke", rekao je Milanović.

"Zamjenica guvernera je konvertirala neki novac u obveznice 2014., to nije bilo zabranjeno, ali možemo postaviti pitanje imaju li pravo ljudi koji rade u direkcijama pravo imati račune u bankama ili ii kod kamatara. Neki koji rade u HNB-u će po toj logici uvijek imati nekakvu povlaštenu informaciju i ne bi smjeli imati nikakvog doticaja s bankama", smatra predsjednik dodajući kako Vujčić "radi svoj posao, čuva svoje noge, a razvlači ga se zbog nečega što je bilo prije sto godina".