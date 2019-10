ZORAN MILANOVIĆ UVJEREN U POBJEDU, ALI I PLENKOVIĆEV KRAJ: ‘Kada postanem predsjednik države, on je gotov u HDZ-u’

I zato, ako je imalo svjestan, borit će se do zadnjeg jer je to pitanje njegovog opstanka s obzirom na socijalni kanibalizam koji vlada u HDZ-u. Tko god kaže da je HDZ u rasulu, nije u rasulu, ali je slabiji nego što je bio kad su ih motivirali i okupili oko jedne ideje, a to je ustašluk, rekao je Milanović

Premda je obraćanje predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića članovima Glavnog odbora SDP-a u subotu bilo zatvoreno za javnost, neslužbeno smo doznali da je u dvadesetominutnom govoru poručio da je, kada on postane predsjednik države, Andrej Plenković u HDZ-u gotov.

HDZ vodi grupa ispranih birokrata

“Za predsjednika HDZ-a ovi su izbori pitanje opstanka. Ako ja dobijem izbore, kada ih dobijem, on je gotov. Neće dočekati sljedeću rundu i sljedeće točenje goriva. I zato, ako je imalo svjestan, borit će se do zadnjeg jer je to pitanje njegovog opstanka s obzirom na socijalni kanibalizam koji vlada u HDZ-u. Tko god kaže da je HDZ u rasulu, nije u rasulu, ali je slabiji nego što je bio kad su ih motivirali i okupili oko jedne ideje, a to je ustašluk. Na tome se HDZ digao od 2012. do 2015. i to je ‘ferceralo’, to je išlo, funkcioniralo, palilo. Sada toga nema, vodi ih jedna grupa ispranih birokrata koji nemaju nikakav sustav vrijednosti, ni rajski ni dijaboličan, ni lijevo ni desno nego kakav treba. Politika ne može bez ideologije bez neke vrste vjere, vjere u vrijednosti i vjerovanja u nešto, ne institucionalne religije. Politika je emocija”, poručio je Milanović iz SDP-a.

Stranačkim kolegama poručio je pak kako trebaju poslati poruku da je dogorjelo do noktiju i da treba izaći i boriti se.

“Da bismo pobijedili i maknuli HDZ ljudima će biti potrebno dati jači motiv da izađu. Ja ga trenutačno ne vidim dovoljno i to nije ničija odgovornost. Pred nama su dva mjeseca u kojima se ne mogu dogoditi čuda, ali se mogu dogoditi promjene. Aktualna predsjednica ima loš rejting u odnosu na našeg kandidata prije pet godina“, rekao je.

Naglasio je da ga u političku borbu i angažman tjera jedna vrlo opasna emocija, a to je bijes, koji, ako se kontrolira i traje kratko, može pomoći da se prepozna problem, protivnik i da ga se porazi.

U izbore idem kao ‘nefavorit’

SDP-ovcima je poručio da je ovo je prilika i za njihov uspjeh.

“U pola godine dogodilo se da SDP kao stranka koja je bila na tapeti kao košnica unutarnjih sukoba postane stranka koja je stabilnija od najveće konkurencije, barem je takav dojam”, dodao je te istaknuo da je SDP stranka koja, nakon svih stvari koje su se događale, ima normalnost, svijest, potrebu da se okupi i da zato može gledati s optimizmom na mjesece i godine koje dolaze, prije svega, na parlamentarne izbore.

“Ovoga puta u izbore idem kao nefavorit, moje najveće prokletstvo, da budem osoban, je svih tih skoro deset godina bilo što smo u svake proklete izbore išli kao anketni favorit, skoro u svake, osim na europske 2015. Tu nismo bili favorit i dobili smo skoro 30 posto, ali sad nisam favorit, bit će teško, anketama vjerujem vrlo malo, izrazito su nepouzdane, to pokazuje svaki izborni ciklus i sada ne znam kako stvari stoje“, rekao je.

U osobne emocije i osobni dojam se previše ne pouzdam, ono što mi ljudi kažu na ulici, kako mi prilaze, nije loše. Ono što osjećam i vjerujem da jest tako je to što nema kumulirane agregatne mržnje prema meni i SDP-u. Ne dolazi iz redova tzv. ljevice, ne dolazi iz akademskih krugova, ne dolazi iz redova katoličke crkve, možda dođe, ali to je kasno i u tome vidim dobar znak, rekao je Milanović.

“Okupit ćemo Hrvatsku na toj nimalo atraktivnoj i nimalo seksi tezi – normalna Hrvatska, Hrvatska u kojoj nenormalno ne može biti normalno, Hrvatska u kojoj si mogao biti nabusit, bezobrazan i grub. Katkad sam to bio i ja, ali mi nije palo na pamet da zakoračim sa saborske govornice i kidišem na nekog saborskog zastupnika i da me osiguranje zaustavlja, bez obzira što bih imao kondicije za puno više rundi od aktualnog premijera. To ne radiš“, poručio je.

Ne sjećam se, dodao je, da je neki naš predsjednik Sabora ili predsjedavajući kolegu, ma što god mu dobacio, nazvao smećem. I to smo čuli, to je novo normalno ponašanje. Protiv toga se treba boriti, to djeca gledaju, gleda moj sin koji to smatra normalnim načinom rada Sabora.

Komentirajući skorašnji skup EPP-a, koji će se dijelom održati i u sabornici, Milanović je ustvrdio da to može napraviti netko tko je potpuno sluđen ili je izgubio kompas i kontrolu i više ne zna gdje mu je glava ili netko tko je toliki cinik koji razmišlja – mogu što hoću.

“Mogu u Sabor idući puta pozvati Arkanovu udovicu, 150 VIP mjesta se prodaje jer mogu što hoću. Mi nismo nikad tako razmišljali. Kad mi je palo na pamet prepao sam se da bih u Sabor doveo kongres Partije socijalista. To je kao da ti na pamet padne incest, odmah se moraš išamarati, to je zabranjeno, to se ne radi. To je HDZ. 20 godina kasnije isto“, ocijenio je predsjednički kandidat.

SDP-ovci, držite se skupa i podržavajte vodstvo

Članovima Glavnog odbora najavio je da će ovu kampanju odraditi do kraja, borbeno, s puno energije, već kako zna i kako ne zna, “ali nakon toga ostajete vi”.

“Ja sam tri godine izvan aktivne politike, počeo sam živjeti jedan drugi život koji mi je bio dobar, ali dosadan jer naspram ovoga je sve dosadno, ovo je jedna fenomenalna uzbudljiva avantura. Trebate se pobrinuti da ljudi u stranci budu uključeni i zadovoljni, to je bio moj problem i s vremenom to postaje svačiji problem“, ocijenio je.

“Držite se skupa, podržavajte vodstvo, nemojte raditi stvari koje ne treba, stranka je živi organizam, ima sukoba, ljubomore, zavisti, bijesa. Budite skupa i borite se jer ste vi jedina šansa za ovu zemlju. Doviđenja do oslobođenja“, zaključio je Milanović i otišao na fišijadu u Orahovicu.