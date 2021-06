Predsjednik Republike Zoran Milanović u subotu je na gradskom groblju u Sisku kod središnjeg križa položio cvijeće i zapalio svijeću za poginule hrvatske branitelje. Potom je u vojarni Barutana sudjelovao na svečanoj akademiji povodom 30. obljetnice osnivanja 57. samostalnog bataljuna Marijan Celjak. Ondje se obratio okupljenima podsjetivši na događaje iz ratne 1991. godine.

'Bio je to pokušaj egzekucije državnog poglavara'

"Ljudi s kojima smo živjeli u istoj državi bombardirali su Banske dvore 7. listopada 1991. godine, gdje su bila tri hrvatska državnika - Franjo Tuđman, Ante Marković i Stjepan Mesić. To su stvari preko kojih se prelazi olako... Treba ih ponoviti. To se također nikada nije dogodilo u Europi od 1945. godine do danas. Nikada i nigdje, samo u Hrvatskoj. Samo u Zagrebu. Pokušaj ubojstva, egzekucije državnog poglavara", kazao je Milanović.

Unatoč tomu, kaže, ne treba biti osvetoljubiv, ali ni nužno držati se one "oprostit ćemo".

"Nećemo zaboraviti zato jer nismo budale", poručio je.