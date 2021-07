Predsjednik RH Zoran Milanović u trodnevnom je posjetu Bosni i Hercegovini, a nakon što je održao gostujuće predavanje na Sveučilištu u Mostaru, dao je izjavu.

Milanović je tako na početku upitan da komentira svoje prijašnje izjave o Bosni i Hercegovini koje su izazvale buru tamošnjih medija.

“Ne mogu vam ponavljati što sam rekao. Hrvatima se ukralo pravo da biraju svog člana Predsjedništva. Što tu nije jasno? Što je tu moralno, što je tu ispravno? Ja moram da bih bio kozmopolit simpatizirati tuđi sekularni nacionalizam. Ja nisam nacionalist i očekujem da to ne budu ni drugi. To je osnova osnova. Detalji izbornog zakona, to me ne zanima. Treba li ga mijenjati – ne znam. Prvih 10 godina nikome nije palo napamet da Hrvatima bira člana predsjedništva, a onda se netko pametan toga dosjetio. To je možda najbolji kontradokaz o čemu se tu radi”, odgovorio je Milanović.

Inzistiranje na poštivanju Daytonskog sporazuma

Potom su novinari upitali Milanovića što će biti ukoliko i dogodine dođe do iste situacije, odnosno da nema predstavnika Hrvata u predsjedništvu BiH.

“Nadam se da neće. Da se to neće dogoditi. Jer to je protivno slovu i duhu Daytonskog sporazuma. Hrvatska je potpisnica, Hrvatska je ukorijenjena u to. To je činjenica. Jedino što tražimo i očekujemo je da se to poštuje. Što se tiče mene, u svakoj međunarodnoj instituciji u kojoj se bude donosio neki dokument o BiH, tražit ću i inzistirat ću da se uvijek spomene poveznica/referenca na okvirni sporazum Dayton-Paris. Jako bitno. Dakle, izvorni Dayton i konstitutivni narodi. Ukoliko ne bude reference na konstitutivni narod i Dayton, neće biti zajedničke izjave. Bit će papir predsjedavajućeg, to je ništa”, rekao je.

Govoreći o dijalogu s različitim predstavnicima BiH, rekao je da u razgovorima nije htio staviti naglasak na rat, nego na ono što je trenutni problem.

“Ovdje nema opasnosti od rata, jer rat košta. Nema više jugoslavenskog inventara da ga netko ukrade kao Milošević 1991. Ja nisam pogodan biti posrednik. Ja sam pristran, ali sam korektan. Ja zastupam hrvatske interese, a ne globalnu pravdu”, poručio je Milanović.

Na komentar novinara da neki taj model konstitutivnosti naroda nazivaju sovjetskim modelom, Milanović je upitao kakav je to sovjetski model konstitutivnosti.

“To bi ljudima trebalo ogaditi priču o konstitutivnosti? Mi poštujemo Bošnjake i njihove identitete. Sovjetski model konstitutivnosti. Da nije bilo modela konstitutivnosti, proklamiranog u Ustavu iz 1974. godine, moja nacija se nikad ne bi mogla osamostaliti. Hrvatska se nije odcijepila, potjerao ju je Milošević”, rekao je zaključno predsjednik.