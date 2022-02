Predsjednik Republike, Zoran Milanović iskoristio je proteklu subotu za posjet svome zavičaju, mjestu Glavice pored Sinja. Ondje je otišao kako bi s rodbinom proslavio 50. rođendan svog rođaka Ante Milanovića Brke.

Šira obitelj Milanović priredila je proslavu u tradicionalnoj konobi, uz obilje hrane, pića i pjesme. Posebno je zanimljivo bilo vidjeti kako predsjednik iz sveg glasa pjeva: "Večeras je naša pjesma". Naime, video s proslave širi se društvenim mrežama.

"Voli on Glavice, baš smo lijepo feštali. Po starinski, uz vino i hranu i vatru. To je najzdravije. Dođe nam Milanović često. Svi su njegovi odavde, on ima naše gene iako je odrastao na zagrebačkom asfaltu", rekao je jedan od onih koji su feštali s predsjednikom na Brkinom rođendanu. Ponosni su što dolazi često u svoj zavičaj, kojeg očito nije zaboravio.