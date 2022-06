Postane li Ukrajina kandidat za EU, hrvatska vlada mora kategorički uvjetovati da istoga dana to postane i Bosna i Hercegovina, rekao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović u petak u Ohridu. Čelnici Francuske, Njemačke i Italije sastali su se u četvrtak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu i poručili mu da podržavaju status kandidata za Ukrajinu.

"Ako Ukrajina može dobiti status kandidata u stanju u kojem se trenutno nalazi, i iz kojeg želim da što prije izađe, čitava po mogućnosti, onda nulta točka hrvatske vanjske politike, nacionalne politike, sigurnosne politike treba biti da status kandidata dobije i Bosna i Hercegovina", rekao je Milanović.

Ništa protiv Ukrajine, ali...

Hrvatski predsjednik naglašava da se kandidatskom statusu Ukrajine ne protivi. "Ali je BiH u sigurnosnom i svakom drugom smislu u boljem stanju od Ukrajine i nema nijednog razloga, ni ekonomskog ni sigurnosnog ni ljudskog, da BiH ne dobije taj status ako ga dobije Ukrajina", kazao je.

"Očekujem da vlada i njezini predstavnici, kad će se govoriti o davanju statusa kandidata Ukrajini, kategorički uvjetuju da ga dobije i BiH", rekao je. "Ukrajina kandidat? U redu. BiH kandidat istog dana", naglasio je.

Makedonska čekaonica

Milanović sudjeluje na Prespanskom forumu na Ohridu i u petak se sastao sa sjevernomakedonskim kolegom Stevom Pendarovskim. Makedonija status kandidata već dugo ima, ali početak pregovora blokira Bugarska. Milanović se toj blokadi protivi i nekoliko je puta javno zamjerio službenoj Sofiji na tome.

"Status kandidata, to je neka nada. S tom nadom Makedonija živi već predugo. Čudi me da je nisu izgubili i postoji opasnost da se ljudi okrenu od toga, da shvate da ih se vuče za nos", kazao je. "Na Bugarima je da vide kud to vodi i da ti pregovori krenu", kazao je.