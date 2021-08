Predsjednik Republike, Zoran Milanović u pratnji supruge Sanje Musić uvaženi je gost Sinjske alke. Prije nego li je ona otpočela dao je izjavu za medije. Iako je istaknuo da će o zamolnici Tužiteljstva BiH o procesuiranju zapovjednika iz akcije Bljesak govoriti nakon Alke, nije se mogao suzdržati.

"Ovdje se od politike ne može pobjeći. Znate moj stavi i stav moje Vlade i mene kao premijera iz 2015. Taj zaključak o nesuradnji u takvoj vrsti postupak je na snazi. Puno je manji problem tehničke naravi hoćemo li surađivati ili ne, nego činjenica da takve optužnice i istrage uopće dolaze. To je ogroman problem", prenosi predsjednikove riječi RTL.

'To je vrsta sabotaže'

Nije htio komentirati zbog čega prvi o tome nije govorio premijer Andrej Plenković, iako zna za zamolnice. "Ne znam, ne mogu to komentirati. Mogu odgovarati za sebe. To znam neko vrijeme kao i on i znam što sam kao premijer na vladi usvojio 2015. i dok to Vlada ne ukine i ne promijeni, a ova vlada to nije ukinula, to važi. Možda premijer imajući to na umu nije smatrao potrebnim to komentirati, ali ja smatram potrebnim jer je to vrsta sabotaže. Prošlo je šest godina otkako sam o tom govorio, sad ću morati opet", rekao je Milanović.

'Nije loše da mjere traju još koji tjedan'

Kratko se osvrnuo na epidemiološke mjere na Alci te na zahtjev sinjskog gradonačelnika, Mire Bulja da se produlji radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

"Činjenica je da nas ovdje ima 500 bez ikakve kontrole. Ne znam, nije loše da mjere traju još koji tjedan čisto radi dojma koji Hrvatska ostavlja zbog sezone. Ima puno nelogičnih i blesavih stvari i moramo se u to uklopiti. Deveti, deseti mjesec i mislim da je to gotovo. Bio bih strpljiv još malo", poručio je.

Na kraju se opet osvrnuo na zamolnice tužiteljstva BiH, rekavši da to nije pravosudno, već političko pitanje.