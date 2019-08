MILANOVIĆ RASKRINKAO KOLINDU? JOŠ JEDAN ŽESTOK ISTUP: ‘To je ta vukodlačka taktika kad se bliže izbori’

Zoran Milanović kritizirao je predsjednicu Republike zbog njenih mlakih reakcija na nedavne nasilne događaje u zemlji te objasnio što bi on napravio kao predsjednik

Kandidat za predsjednika Republike Zoran Milanović u izjavi koju je medijima dao danas u Vrbovcu govorio je o svojoj strategiji u kampanji, ali i o potezima predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, javlja N1. Za svoju kampanju, Milanović je kratko rekao kako očekuje pobjedu te da je uvjeren u nju, ako u drugi krug uđe s određenim postotkom glasova. U komentarima predsjednice, koja u proteklih 10 dana nije reagirala na važna zbivanja u zemlji, bio je opširniji.

“Predsjednik nikad to ne smije odabrati. To nije strategija, za strategiju treba malo više organizacije, znanja, discipline. To je naprosto jedna prigodna taktika, ali predsjednik si nikada ne može dopustiti da je luksuzan i da bježi. Nikad. Uvijek mora biti tu prvi, pa ako treba može i pogriješiti. Ne može se skrivati iza sudova”, rekao je Milanović.

ZORAN MILANOVIĆ UDARIO PO KOLINDI: ‘Pokazuje razumijevanje za nepoštivanje hrvatskog Ustava na koji je prisegnula’

Teške teme su za predsjednika

Dodao je kako su sve teme teške, ali i da su one teme za predsjednika države. Tu je ponajprije mislio na slučajeve ekstremnog nasilja i kulture nezaštićenosti.

“Sve to seže nažalost još u devedesete i u govore koji su se održali u Hrvatskoj devedesetih godina gdje je nasilje legitimizirano, dakle to je način ponašanja i života – HDZ-ovog. Kad god se bliže izbori, ona privremena taktika pomirljivosti se mijenja za jednu vukodlačku taktiku straha. I konfuzije, zbunjivanja ljudi”, ističe Milanović.

PREDSJEDNICA KONAČNO DALA DO ZNANJA DA JE SVJESNA NAPADA KOD KNINA: Nešto je rekla, ali nije rekla ništa

Neće lagati ljudima

Rekao je kako se neće baviti obilježavanjima spomen-dana žrtava totalitarnih režima, jer mu je od toga muka, a pozvao je na slogu hrvatskih građana i opisao što će on napraviti ako postane predsjednik.

“Više obilaziti ljude, a ne lagati ljudima što ću napraviti, a znajući da to ne mogu napraviti. Ali mogu obećati da će Hrvatska biti jedna iznimno ekstremno normalna zemlja u kojoj će se normalno i sigurno i koliko je to moguće sretno i prosperitetno živjeti i da ću kao predsjednik Republike sa svoje strane tome doprinijeti maksimalno. Tu postoje naravno ograničenja. Dakle, moje upozorenje svima onima koji ne bi trebali biti lakovjerni nakon svega što se već vidjeli, čuli i doživjeli i koliko puta su prevareni. Ne vjerujte ljudima koji vam daju obećanja da ćemo biti najbogatija zemlja na svijetu, da će napraviti ovo ili ono, koji vas zasipaju nekim nerealnim programima jer to je nemoguće. Predsjednik može promijeniti dušu i lice nacije. To ću napraviti”, zaključio je Milanović.

MILANOVIĆ POSLAO OŠTRU PORUKU NAKON POGIBIJE HRVATSKOG VOJNIKA: ‘Trebamo otići iz Afganistana. To nije naš rat!’