Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u obilasku je Regionalnog centra izvrsnosti robotske tehnologije (CRTA) Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, nakon čega je dao izjavu za medije.

NA samom početku je komentirao izjavu šefice Europske komisije Ursule von der Leyen o mogućem obveznom cijepljenju. Milanović je kazao da je to "jako loš put kojim idu uspaničeni i kratkovidni političari". "U ovom pokušaju da se sve kontrolira iz straha vidim posrtanje. Europska Unija nema kredibilitet za to, a ako ima neka kažu koji.

Svaki sljedeći korak birokratizaciji EU je korak prema distopiji i to polako raste, a kasnije je onda kasno. I ne kažem da ti ljudi imaju takve namjere ali njihovo ponašanje vode tome, a tu imaju sinkopasnost poslušnost hrvatskih političara", dodao je.

"Cijepite se, uzmite boostere, omkiron će doći kao što je delta došla usred cijepljenja, sad dolazi omikron. Mirno i bez straha", poručio je predsjednik.

O smjeni ravnateljice USKOK-a

Govoreći o nagađanjima o smjeni ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić, Milanović je rekao da ona ''nikada nije ni trebala biti ravnateljica''.

''S obzirom na to da se radi o položaju koji je ustrojen tako da ima ogromnu vlast i autoritet nad svima ispod sebe i da je kontrola nikakva, to mora biti osoba koja uživa razinu povjerenja. Ova osoba i njezin tim ne uživaju ničije povjerenje i to je samo još jedna fleka na stolnjaku'', rekao je.

'Imamo talačku krizu iza koje stoje Plenković'

Komentirao je i stanje s čelništvom DORH-a i sukobe s ministrom obrane Marijom Banožićem.

"Imamo još jednu talačku krizu iza koje stoji Plenković s Banožićem i bit će tako sve dok Plenković bude osjećao da je njegov ucjenjivački ili opstrukcijski kapacitet živ", rekao je Milanović dodajući da je Plenković nakon odlaska francuskog predsjednika pozvao admirala Roberta Hranja na razgovor, a onda ga "odveo" Banožiću. "Doveo je čovjeka kojem javnost vjeruje, a to je Hranj, i čovjeka kojem nitko ne vjeruje, i dalje je tamo, i dalje sitno ulički, kao ulični džepari potkradaju", rekao je.

Komentirao je i aferu Gabrijele Žalac i rekao kako su novci EU nešto "najsvetije i onda to bude izručeno HDZ-ovom hranidbenim lancu". "To je ozbiljan novac. Plenković je rekao da neće EU propast zbog par milijuna", dodao je.

"Prvih godinu dana bio sam krotak đak. Tome je kraj odavno trebao doći. Uvjeren sam da znam što se događa, mnoge europske države pokorile su se pred samom sobom. Imam problem da se krše temelja prava ljudske slobode", poručio je Milanović ponovno komentirajući mogućnost obveznog cijepljenja.

Komentirao je i stranicu “Hrvatski izdajnici”, stranici na kojoj se našao i Milanović. Kazao je da je takva vrsta prozivanja krenula još u vrijeme njegovog mandata na čelu Vlade. “Ta vrsta prozivanja i poziva na linč. Tko si ti, bivša komunjaro? O takvim se ljudima radi. Nemam straha za svoju sigurnost, ali čini mi se da su ovo veće budale od onih prije pet godina. Ono ni nisu bile budale, ono su bile barabe”, rekao je.

'Banožić i Plenković upropaštavaju državu'

Predsjednik se potom ponovno osvrnuo na sukob s ministrom obrane. "Za razliku od Plenkovića i Baneta, mene se ne hvata u lažima. Ili sam vještiji ili ne lažem...", rekao je, a zatim nastavio komentirati slučaj zaustavljanja isplate dnevnica vojnicima koji prate Milanovića na službenim dužnostima, kao što je, primjerice, polaganje vijenaca u Vukovaru i Škabrnji.

"Novac nije problem, nađe se uvijek zainteresirani sponzor. Ima novaca, gotovine... Govorim koliko je lako upropastiti državu kao što to rade Banožić i Plenković. Jedino što može sad je zabraniti isplatu dnevnica običnim vojnicima koji idu kao potpora predsjedniku u Vukovaru. To što oni rade je uništavanje države. Vlada je dužna po Ustavu dati potporu predsjedniku bez 'ali' i 'ako'. I nitko neće ocjenjivati koliko će gardista ići u Vukovar ili Škabrnju nego će delegirati financijsku dužnost. Vozači? Ima rent-a-cara, naći ćemo sponzora. Ali kako država ne bi postala privatluk i razbojnička jazbina, njihova je dužnost da to plate", poručio je.

'Hranj je za Banožića Aristotel'

"On (Banožić) je za načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga napisao da je budala... To je siže odgovora ministra, odnosno nekog kriminalca koji mu je to sastavio. To je njegov odgovor Robertu Hranju koji je za njega Aristotel. Što je potrebno da taj čovjek ode", upitao je Milanović. Probleme u Hrvatskoj vojsci nazvao je smotrom folklora.

“Dok se ne vrati Burčula u službu i dok se ta pijavica ne skine s kičme i karotide admiralu Hranju, mi nemamo o čemu razgovarati”, kaže predsjednik.

“To nije prepucavanje, to je zaštita vojske od razbojnika”, govori Milanović.

“Jel' ja kradem? Jel' moji prijatelji kradu? Jel' moja stranka krade? Jesam ja postavio polubudale koje nisu u stanju reći dvije rečenice na čelo DORH-a, vrhunskog represivnog aparata u državi? Nemojte klonuti duhom. Treba se boriti”, rekao je predsjednik.