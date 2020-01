ZORAN MILANOVIĆ POZVAN ZA SVJEDOKA NA SUĐENJU ZA AFERU ‘DNEVNICE’: Dio lažiranih putnih naloga odnosi se na putovanja njegovih savjetnika

Zoran Milanović bio je šef prvooptuženome Tomislavu Sauchi koji je krivotvorio putne naloge na imena njegovih savjetnika, koji su, pak, ranije u sudskom procesu negirali putovanja koja se spominju

Novoizabrani predsjednik Zoran Milanović rijetko se pojavljuje u javnosti. No, u ponedjeljak će se morati pojaviti na Županijskom sudu u Zagrebu, gdje će svjedočiti u aferi Dnevnice. Optuženici u toj aferi su bivši predstojnik njegova Ureda premijera Tomislav Saucha i tajnica u nekoliko vlada, Sandra Zeljko.

USKOK ih tereti da su krivotvorili 125 putnih naloga i iz državnog proračuna izvukli oko milijun kuna za vrijeme dok su premijeri bili Milanović, Tihomir Orešković i Andrej Plenković. Sve je otkriveno u veljači 2017. nalazom državne revizije, a optužnica donesena u ožujku 2019. temelji se na vještačenju rukopisa, kojeg Sauchina obrana osporava. Tako će ključna biti svjedočenja vještaka grafologa, koja bi trebala biti na redu u skorije vrijeme.

Nema povlaštene procedure

Milanović mora sjesti na klupu za svjedoke jer je bio Sauchin šef i jer se dio lažiranih putnih naloga odnosi na putovanja njegovih savjetnika, koji su ranije u postupku izričito negirali da su putovali na mjesta i u vrijeme koje stoji u nalozima.

Večernji doznaje kako je ovo prvi puta da je aktualni predsjednik države, iako još nije prisegnuo, sjesti na klupu za svjedoke nekog suda. Kao svjedoci, na sudovima su se ranije pojavljivali Stjepan Mesić i Ivo Josipović, ali su oni u to vrijeme već bili bivši predsjednici.

Usprkos tome što je predsjednik i štićena osoba, Milanović će proći jednaki tretman kao i svi svjedoci. Morat će proći kontrolu na ulazu, a jedan pravosudni policajac će biti s njime za vrijeme boravka u zgradi suda. Istu proceduru proći će i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, iako je i on štićena osoba.

I Božinović u istoj situaciji

Naime, on je u vrijeme izdavanja krivotvorenih putnih naloga bio predstojnik Ureda premijera Andreja Plenkovića. Štoviše, na nekim od putnih naloga nalaze se i njegovi potpisi, pa bi on trebao reći jesu li to zaista njegovi potpisi ili krivotvorine.

Obrana Tomislava Sauche i Sandre Zeljko cijelo vrijeme osporava grafološko vještačenje, zbog čega je nekoliko puta optužnica vraćena na doradu. Ako se utvrdi da je ono bilo manjkavo, sud bi mogao naložiti dopunsko vještačenje ili zatražiti novo.