Predsjednik Zoran Milanović danas je boravio u Makarskoj, gdje je sudjelovao obilježavanju Dana Makarske i svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Održao je kratki govor i poručio kako ne trebaju biti nezadovoljni svojim prostornim planiranjem, piše Dalmatinski portal.

Istaknuo je da treba stalno biti svjestan da su naši preci dijelom s Balkana i iako je to kontroverza ipak je i snaga.

"Vi možete puno, vaše generacije prije vas su napravili puno, ima grešaka, naravno da nije sjajno. Velikim idejama i revolucionarnim zanosom nećete napraviti ništa, idite korak po korak, popravljajte ono što je pogrešno, gradite ispravno i ne možete pogriješiti, na pravom ste putu", kaže.

To je zasluga generacije predaka

Dodao je i da je Makarska mala sredina, ne neograničenih resursa, ali izdašnih i da se može živjeti odlično.

"Sada se živi dobro. To nije zasluga niti jedne političke stranke, nego generacije vaših predaka", naveo je.

Zatim se vratio u nedavnu prošlost, kazavši da je vrijeme obrane, herojstva i branitelja prošlo.

"To su ljudi kojima dugujemo neograničenu zahvalnost. Mali broj ljudi, to su tisuće ljudi, možda deseci, ali ne više od toga. Kada je Antun Tus pozvao s radija Zagrepčane početkom listopada 91. godine da se jave na Velesajam radi proboja prema Vukovaru, došlo je 430 ljudi! Dakle, nitko! I to kada su svi slušali radio, jer nije bilo PlayStationa, WhatsUp grupa, i svi su čuli. Strah, taj stalni čovjekov suputnik, prijatelj, limitator, nesigurnost, a na kraju krajeva bio je i kišan dan. Pa gdje ćeš po kiši ići u rat?", rekao je.

Poručio je Makaranima da koriste europske fondove.

"Budite pohlepni, uzmite sve, jer i kada uzmete sve nije to bogznašto", savjetovao je.