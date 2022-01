Nakon što je danas posjetio Kraš prehrambenu industriju prigodom 110. obljetnice tvrtke, predsjednik Zoran Milanović je izjavio da Kraš kao i Podravka treba ići naprijed. "To su firme za koje navijam.”

“Neću komentirati što je bilo ranije, firma je očito očuvana, ali ova firma može više”, rekao je Milanović koji smatra da to tko je vlasnik neke kompanije ima utjecaja na njeno poslovanje. Smatra da po pitanju stranih vlasnika treba biti pragmatičan. “I naši ljudi su preuzimali po regiji, nema što nisu.”

Rekao je da je tek prije dva dana rečeno da će dobiti ugovore o kupnji aviona Rafalea jer je “Plenkovič bio dobre volje”. "Sabor je treća strana, a Banožić predstavlja Hrvatsku. Dotle smo došli, da se Sabor tretira kao treća strana. Ovo je nezabilježen oblik bezobrazluka prema Saboru”, govori predsjednik.

“Sabor može i to, osim ako ministar obrane nije Bane, ali Plenković se smilovao. Sabor je tu bitniji nego ja, kad je u pitanju uvid u ugovor. Taj ugovor je sklapan potpuno netransparentno. Hrvatska ne zna, ne znaju saborski zastupnici, ne zna Odbor za obranu, ja sam sporedan, ja sam to radi etikete upitao.

Ne može ministar ni premijer Saboru uputiti takvo pismo, tko god da mu je to pisao, da je Sabor treća strana i da treba tražiti suglasnost francuska korporacije. ugovor je sklapan u tajnosti i razumljiva je razina tajnosti, ali prema Saboru ne”, rekao je.

Plenković je kao Tito

Istaknuo je da je MORH u nekoliko navrata bio izvan pregovora te da je premijer Plenković preuzeo stvari u svoje ruke. Govoreći o kupnji Bradleya, Milanović je rekao da je Plenković rekao da ćemo dobiti još nešto. "Što? Rabljeni karburator? Samo to uzmite, gospodo, a ovo objašnjenje da to nije moj projekt. Pa nije moj, ali nije ni njegov, to je projekt Hrvatske".

"Objašnjenje da ovo nije moj projekt - naravno da nije. Ovo je projekt cijele Hrvatske. Plenković je Tito. Tito je srušio most pa gradio novi, bolji i tumačio ga kao svoju genijalnost. Na kraju ćemo dobiti još dva čađava karburatora", rekao je Milanović.

O situaciji u Ukrajini: 'Ako eskalira, vraćamo vojnike'

Komentirao je situaciju u Ukrajini i kako će se Hrvatska postaviti glede toga. “Mi s tim nećemo imati ništa i nemamo ništa. Ako dođe do eskalacije, povuć će se sve do zadnjeg hrvatskog vojnika. Načini i modaliteti postoje da se Ukrajina sačuva, da joj se ekonomski pomogne”, rekao je Milanović koji je bivšeg ukrajinskog predsjednika Janukovića nazvao muljatorom.

“Ukrajini nije mjesto u NATO-u. Kada je Ukrajina mijenjala vlast, onda je taj pokret, koji je bio sve prije nego demokratski, to je bio puć u kojemu je ubijeno 50 ljudi… Priča je bila sljedeće: Ukrajina ide na zapad, s Rusijom nema što tražiti, u EU-u će joj biti med i mlijeko. Ukrajina je još uvijek jedna od najkorumpiranijih zemalja, EU Ukrajini nije dala ništa. Hrvatska s tim nema ništa i neću dopustiti da ima. A Plenković neka s tim prijeti koliko hoće. Hrvatska se od toga mora maknuti kao od požara. U tome Hrvatska neće biti vatrogasac”, kaže.

O slučaju Frka Petešić

Komentirao je i slučaj državnog stana Zvonimira Frke Petešića rekavši da "čovjek parazitira na našoj grbači, na našoj grbači".

"Razmatrao sam Senj, tamo je na groblju dosta mojih, neki su i u moru, Glavice, Sinj, konjska ergela, mogu se i među konje prijavit. To je kazneno djelo s vrlo visokom svijesti o tom djelu. On ovdje prebiva glavom, bradom i lisnicom. Frka je Zagrepčanin i ovo što je napravio je nevjerojatno. Nije problem što je obnovljena zgrada nego što mu je obnovljen stan. Čovjek parazitira na našoj, mojoj grbači, ja i dalje plaćam svoj stan, kredit za svoj stan. Zašto ja ne bi prišparao za svog sina koji studira u Nizozemskoj. Poslao sam ga za ambasadora na nagovor Vesne Pusić.

Nađite nekoga tko se okoristio tom nespretnom formulacijom, nađite Zagrepčanku ili Zagrepčana koji je u zadnjih 10 gdina koristio državni stan. Nađite nekoga tko je koristio tu pogodnost i imao troškove manje nego svi mi glupi Zagrepčani. Ja sam uvjeren da ta osoba ne postoji, čak niti u Plenkovićevoj vladi... Da li trenutno nekoga drži u lancima i tuče ga, eto to mi je slična razine,. ne pada ti napamet da bi netko mogao koristiti tako nešto. To je kazneno djelo, i ne samo Frkino, i Plenković je u tome sudjelovao, ja sam morao odgovarati na njegova pitanja kako sam digao kredit. Zašto se ne bih ja odmarao u državnoj rezidenciji, a iznajmio svoj stan. Frka nije čak ni ministar, moji ministri su stanovali u proširenim garsonjerama", rekao je.

O odlasku na skijanje

Milanović je komentirao i odlazak na skijanje te način komunikacije. "Kad me se pita tko je platio moj odlazak u Italiju, kakav odgovor očekujete? CIA je platila. U odgovoru je bio i bonus, ekskluziva o Frka-Petešiću. Što niste dobili od Nikole Jelića? Jesam li bio tamo? Jesam, gdje sam bio u trenutku pisanja priopćenja. U Zagrebu. Uvijek ja plaćam, a što sam još platio? Pitanje nije bilo tko je platio ski pass, nego tko je platio troškove?

Moj dolazak ovdje ide na teret poreznih obveznika. Pet godina. Koliko je točno koštao put 200 kilometara koji bi obavio da sam išao sam. Predsjednik je 24 dana u kavezu, želim se maknuti od svoje kuće tri sata, pitajte Božinovića, isto pitajte i za Plenkovića. Kad idem negdje, moje osiguranje ide sa mnom, gdje spavaju? Dio njih u kući. Sugestija je da se ne mičem iz stana", rekao je.

Dodik nije etno-nacionalist

Novinar je postavio pitanje je li Milorad Dodik etno-nacionalnist kao što je rekao da Vladimir Putin nije etno-nacionalist. "NIje ni on. To su ljudi koji šire etičku mržnju., Izabrali su krivi datum za svoj dan, to slaviti kao sveto začeće jedne paradržave je politički nepametno, Mogli su to povezat s nekim datumom u Daytonu, RS je trebala biti uništena. Da je tako bilo o čemu bismo onda razgovarali."

Za Milorada Pupovca je rekao da je nebitan u cijeloj priči. "Za njega ne glasa nitko, ali za ovog glasa stotinu tisuća Srba u BiH. On je sugorovnik i on nije šovinist. Trebam sugovornika. Vrijeme protiče, izbori dolaze, Hrvate će pokrast. Što radi hrvatska diplomacija? Ništa, dopušta da se proguraju deklaracije zaključci kao da ih je pisao Bakir Izetbegović, kradljivac vremena."