Predsjednik Zoran Milanović danas se osvrnuo na jučerašnji posjet Splitu, nakon što je odlikovao šefove sindikata Krešimira Severa, Vilima Ribića i Mladena Novosela.

Objasnio je zašto nije pružio ruku premijeru Andreju Plenkoviću. "Zato što je pozvao svoje paše i subaše da me izbjegavaju. On je udbašenković, izdaje nacionalne interese, nemam se potrebu s takvim ljudima rukovati. Rat u Ukrajini me se tiče jedan posto koliko situacija s Hrvatima u BiH", rekao je Milanović.

"S Plenkovićem je jako teško. Zašto je jučer kasnio, zašto to stalno radi, koja je to vrsta pasivno agresivne anksioznosti, što je to... Ja ću surađivati i s gorim ljudima od Plenkovića ako je nacionali interes u pitanju. Mi sazivamo vijeće za nacionalnu sigurnost zbog rata u Ukrajini, ne zbog BiH. Kakva je to poruka. Njemu neko biračko tijelo vjerojatno smrdi jer voli briselske parfeme i krafne i vafle", rekao je.

Plenković je kasnio

“Bio sam ujutro tamo, odlučio sam ostati do kraja dana. Interesantno, nije bojkotirao dolazak sa svojom bulumentom, ljudi pognute glave koji su došli gore. Zašto u suboru u Livno nije poslao nekoga, potpuno je ista logika? S time da je u Livnu situaciju puno ozbiljnija. Na Klisu smo se družili, bilo je lijepo, bilo je malo grubih političkih izjava na račun Gotovine i drugih generala.

Plenković je bezobrazno kasnio sa svojom bulumentom pet minuta, hrvatska himna je intonirana i eto ti njih. Nisu ga domaćini ni dočekali na kraju, to je razina premijera. Samo neka tako nastavi pa kao Franco. To kašnjenje jučer je jedan takav primitivizam, završava hrvatska himna, gore su branitelji, dolazi gospodin sa svojim slugama, subašama i pašama. Katastrofa”, rekao je Milanović.

Govoreći o izvoru novih ministara, rekao je da su to dva ministra plus jedna osoba odana Miloradu Pupovcu. "Nemam komentara", rekao je na pitanje o izboru Davora Filipovića. "Nadam se da DORH neće imati radni vikend. To je onaj koji ne zna ćirilicu? Bosančica je hrvatska ćirilica, on je iz Bosne. To zna svatko tko je išao u školu. Neka nauči hrvatsku ćiriilicu, glagoljica je teška", rekao je Milanović dodavši na upit o Mariju Banožiću da je on: "Lopov".

'Svaka čast Gotovini'

Predsjednik Udruge veterana Četvrte gardijske brigade Boris Lapenda Lav je, govoreći o potpisnicima pisma za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, rekao da nisu dobrodošli među veterane Četvrte gardijske brigade.

“Što se tiče napada, ja sam još za ručkom, čak sam i na janjetinu otišao. Šalim se. Pitao sam je li im palo napamet da nazovu te ljude. Kada nekoga napadneš sjekirom. Interesnatno je da je nekolicina ljudi iz Plenkovićeve pratnje, uključujući i Damira Krstičevića, izrazili zgražanje, ali nisu ništa rekli, ne usude se. Pozivam Damira da javno kaže ono što je rekao meni. Rekao sam dečki to nije pametno. Svaka čast Gotovini, oni su u odnosu na Gotovinu druga kategorija. Bolje da nije došao, bojim se da mu se to ne bi usudili reći”, odgovorio je na pitanje je li Gotovina trebao doći na Klis.