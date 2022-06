Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održava konferenciju za medije u 10 sati u Uredu predsjednika Republike.

"Tema BiH i statusa Hrvata tamo i uzimanje svih prava, to je nešto što je vitalni nacionalni interes. Previše je Hrvatska u 30 godina napravila i u nama nema želje za osvetom. Jednostavno rješavanje situacije u BiH i da BiH postane članica EU", rekao je uvodno Milanović.

"I sada prije nekoliko dana, ukazuje se prilika... I eto, prije nekoliko dana idu tri svjetska čelnika, Francuske, Italije i Njemačke, eto našao se i rumunjski predsjednik tamo i govori se o tome da oni u ime svih članica EU govore kako su oni za da Ukrajina uđe u EU. U redu, neka Ukrajina dobije status kandidata, ali ona, kao i Moldavija, ima neke goleme probleme. I eto Europska komisija je 'on board', kaže da može i piše se preporuka već."

"I sada imamo priliku reći BiH, eto niste sami, i vi ćete jednoga dana ući u EU. I računaš, to je to. Ne radi se sada o tome da moraš blokirati Finsku i Švedsku, nego ajmo sada napraviti nešto oko BiH. Tko je protiv toga? Ima li neki pakleni plan da se to spriječi?"

"Vidjeli smo prekjučer da je žurno parlamentarna skupština BiH, u kojoj su predstavnici svih mogućih stranaka, donijela odluku da se što prije da status kandidata. Za to su glasali svi. Potpisuju se ljudi iz stranke Milorada Dodika, i HDZ je tu, znači svi stoje iza tih potpisa i oni svi to žele odmah. I to ide u Bruxelles. Istovremeno, slovenski predsjednik piše jedno pisme u kojem u koordinaciji sa slovenskom vladom traži da i oni odmah dobiju status kandidata."