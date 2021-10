Predsjednik RH Zoran Milanović odgovorio je ministru obrane Mariju Banožiću na njegovu današnju izjavu kako mu je zabranjeno obraćanje u vojarni na prisezi 32. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Požegi.

Kritizirao je zbog toga admirala Hranja. “Ako se ne može oduprijeti valu zahtjeva koje ima od Ureda predsjednika ili samog predsjednika, onda ne treba biti načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga”, rekao je Banožić.

'Banožić se danas upleo u zapovjedni lanac'

"Ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio da govori samo vrhovni zapovjednik. Tako je bolje, kad riješimo neke stvari možemo po starom. Danas se upleo u zapovjedni lanac”, poručio je predsjednik. "To nije udar na vojsku, to je politička svinjarija. Nije prva. Mora se znati hijerarhija u vojsci", poručio je Milanović ministru Banožiću.

“Kad ministar prestane kažnjavati i arbitrarno slati u mirovinu zaslužne vojne časnika… Opet ponavljam, nema ministra, postoji Plenković. Neće se vojska voditi kao HDZ. Nije mu general zabranio da govori, nego vrhovni zapovjednik”, rekao je Milanović.

Na pitanje smije li načelnik GS-a provoditi njegove zapovijedi bez suglasnosti ministra, Milanović je rekao da je sve po zakonu i Ustavu. “Ja sam vrhovni zapovjednik kojeg je birao narod, a on ima skrbnika. Njegovo ponašanje je protuzakonito, on laže. Načelnik je mojoj naredbom izdao zapovijed, to je jednostavno”, dodao je.

'Vojsku je doveo na rub egzistencije'

“Da će sitni stranački žicari provoditi ovakav zulum - neće”, rekao je predsjednik. “Taj ministar je vojsku doveo na rub egzistencije. Vojska nema za osnovne potrebe. On se bavi HDZ-om, Plenković to dopušta”, rekao je Milanović dodajući da je on vrhovni zapovjednik.

“Dok ne vrati Burčula u službu, ovo će biti tako i dalje”, dodao je. “On može šikanirati ljude temeljem zakona, to je vrlo problematična zakonska odredba. Sad će mi reći da je to donio Kotromanović, ne znam, mijenjaj to. To se zove šikana, pustim vodu i onda vam potopim posjed. Koristim se obijesno svojim pravom da vam nanesem štetu”, rekao je predsjednik, a Banožićeve postupke nazvao je "najgorim sitničarenjem".

Govoreći u Burčulu predsjednik je kazao da on nije "kukavički otišao na bolovanje". “I on priča o nekakvom muškom razgovoru. Mentore, ja s njim više ne razgovaram”, rekao je, a potom na pitanje s kim će onda razgovarati ironično rekao "s patrijarhom SPC-a". "S Plenkovićem", rekao je.

'Banožić je pao s kruške'

“Zlostavljač vojske, čovjek koji je doslovno zalutao u ovaj sustav", rekao je Milanović opisujući Banožića kojeg je usporedio s njegovim prethodnicima i kazao: "Ovaj čovjek, on je pao s kruške".

"Za ovo danas se ne traži suglasnost. Ja svako imenovanje na kraju donosi predsjednik, ne ministar. On samo daje suglasnost. Ako je ne da, ne da. Ali mora objasniti zašto. U današnjem slučaju ne treba suglasnost. To su dva pola moći, jedan je viši”, rekao je Milanović dodajući da, ako ministar ne da suglasnost za nešto, on ne može ništa. “Ministar je običan eksponent svoje političke stranke i zato je važno da vojska nema doticaja s dnevnom politikom. Ja nemam stranačkih okova, nikome ne dugujem ništa”, rekao je predsjednik.

"To vam je tako kad se nedokuhane osobe bave nečim čime dosad nisu. Dosad se bavio seoskim turizmom. Ja se u seoski turizam ne razumijem". dodao je. "Banožić je prepreka koja se vrlo lako može maknuti. Je li to ostavka ili dovođenje razumu", upitao je.

"Načelnik je proveo moju naredbu. Ovo se događa usred vojarne. Ministar je na jedan uličarski način poslao suradnicu, ženu od 50 kila, da stoji. Zbog toga je dvije minute kasnio početak. Pošalješ je da tamo stane i istisne službenog moderatora. Pitajte me, ovo su užasno važne stvari. To je problem, a na putu rješavanja tog problema stoji jedan beznačajan tip”, rekao je.

'Krenem li ja tamburat po njegovim časnicima...'

Kazao je da je Hranj imenovan na 4 godine. "Ponavljam vam čega se suzdržavam. Krenem li ja talasan i tamburat po časnicima koji su bitni Banožiću ili njegovim mentorima - to će biti katastrofa. Radim sve što je moguće da se časnika sačuva. Voditi brigadu je užasno teško", poručio je Milanović. "Tako divljački nekoga najuriti u penziju...", dodao je.

Milanović je potom kazao da je Burčula "drugi otirač o koji se ministar otire". "Dopustio si je reći da je taj čovjek moj privatni izbor jer je iz Sinja. Braco, ja nisam iz HDZ-a, ni ne znam da je iz Sinja”, rekao je. “Ova patnja se događa zbog Plenkovića i njegovog političkog štićenika. Skrbniče, potegni uzde”, kaže.

"Da nema Baneta, gladni ste, goli i bosi. Kao ptići", kazao je predsjednik.