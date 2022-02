Zoran Milanović, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovao je u petak, 18. veljače na svečanosti polaganja prisege 33. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni “123. brigade HV” u Požegi. Tim je povodom komentirao dvije godine predsjedničkog mandata, a dotaknuo se i povlastica koje koriste političari.

“Ne vidim sebe. Radim i živim kako sam govorio, razmišljam i vjerujem kao i prije 20 godina”, rekao je Milanović o dvije godine mandata, dodavši da je “grub u nekim situacijama i bit će i dalje takav prema nasilnicima”.

Komentirao je i pitanje naknada za saborske zastupnike. “Ako netko zaista živi u Splitu pa putuje svaki tjedan u Zagreb, onda to ima smisla”, rekao je.

O aferi Frka: 'Sistemski grabež i pohlepa'

Ponovio je da se u slučaju Zvonimira Frka-Petešića, predstojnika Ureda premijera Andreja Plenkovića, radi “o sistemskom grabežu i pohlepi”.

“Razlikujte sistemski namješten grabež gdje se pogoduje jednom čovjeku uz blagoslov predsjednika Vlade”, rekao je predsjednik.

Novinari su pitali po čemu je Frka veći Zagrepčanin nego Grbin.

“Gdje je Frka-Petešić rođen? U Francuskoj. Radio je isključivo za hrvatsku državu. Došao je u Zagreb iz Pariza kao masu mojih kolega čiji su roditelji bili u emigraciji. Svi do jednog, oni uz Buenos Airesa, iz vražje matere, došli su i prijavili se u Zagrebu…”. rekao je Milanović, prenosi Index.

“A kod Frke imamo i već prijavljeno prebivalište u Zagrebu, pa si je onda rihtao i štelao drugo da si riješi stan. Znači on je već imao prebivalište u Zagrebu”, rekao je.

Objasnio Grbina

Dotaknuo se i Peđe Grbina. “Grbin je živio u Puli, tamo je imao svoj odvjetnički ured. Oženio se, nakon toga je trebao reći, e sad sam pogriješio”, kazao je predsjednik, dodavši da je šef SDP-a nastavio legalno i prirodno stanje, koje je u jednom trenutku trebao prekinuti.

Komentirajući produljenje roka koji je omogućila Europska komisija za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti, da bi se sanirale štete i posljedice potresa, predsjednik je rekao da sad treba vidjeti što će se dogoditi za godinu dana.

Dotaknuo se i krize u Ukrajini, rekavši da se na takvim stvarima gubi kredibilitet i da će nekim stvarima kasnije biti teško povjerovati”. “Vrlo je perfidno jednu državu dovoditi u zabludu, stvarati iluziju. Jedino Njemačka i Francuska vode normalnu politiku”, rekao je Milanović.

Kaže da on odlučuje, odnosno potpisuje naredbu o slanju vojnika, a Sabor to može sabotirati, govori, dvotrećinskom većinom poništiti i ići u suludu avanturu. Tvrdi kako se ministra Banožića o tome ne pita jer su to pitanja najviše državne politike i na kraju Sabora koji to može učiniti većinom, žeton većinom...

Govoreći o Ukrajini kaže kako se mjesec dana već siromašna, devastirana država dodatno uništava podgrijavanjem panike. Oni, govori, traže da se smire tenzije. Očito oni u Washingtonu znaju bolje.

"Mi moramo vjerovati, evo ja vjerujem da je 40 tisuća ruskih vojnika dovoljno da se okupira i napadne grad od 3 milijuna ljudi, u kojem ima 20 tisuća komunalnih redara", kaže.

"Ja slušam i to vjerujem. Hrvatska ima pola milijuna branitelja na 4 milijuna ljudi", ističe pa dodaje kako će se na ovakvim stvarma gubiti kredibilitet i da je nekim stvarima teško vjerovati. Govori pak kako mi razmišljamo svojom glavom i da nam nitko nije ništa dao kada nam je bilo i teže nego Ukrajini.

Obnova i produljenje roka

Upitan vjeruje li da će Vlada iskoristiti dodatni rok od godine dana za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti govori da je vjera zanimljiva stvar.

Ovim je, tvrdi, izbjegnuta potpuna blamaža. "Ti rokovi su bili kratki, evo neka ide u prilog vlasti, ali nije bilo realno da se iskoristi sve, ali da se ne iskoristi skoro ništa, to je možda realno u našem svijetu. Sad je premijer otišao tamo i pokazao da je važan. Hajde da vidimo u ovih godinu dana šta će biti", navodi.

Upitan oko vladinih mjera protiv poskupljenja kaže da su čekali da vide što će raditi drugi.

Ponovno se osvrće na Ukrajinu pa govori da treba spriječiti da se NATO širi te da će on to, sve dok je predsjednik, nastojati spriječiti. "Mi smo tamo obitelj i kada primaš druge u obitelj onda gledaš. BiH u NATO-u? Kako? Tamo satiru Hrvate, država je nikakva, nefunkcionalna i trebali bi ići u NATO? Još im se stvara iluzija da će ući. Kako? Nikada nećete ući jer dozvolu trebaju dati svi. Hrvatska i Turska", kaže između ostalog.

Vojska na Mljetu

Kaže da vojska na Mljetu nije stvar za javnost te kako građani ne trebaju biti zabrinuti.

"Poslao mi je prijedlog za zapovjednika obalne straže bez nikakvog objašnjenja i misli da ću ja to potpisati. Može, kad vrati Burčula. Samo neka razgovara sa svojim ministrom", dodao.

"Sve što trebate znati znate, a o ostalom će vas izvijestiti iz Ministarstva obrane, ako ne spavaju. Ministar obrane opet nije tu, a samo šalje priopćenja u kojima maltretira ljude. S ministrom se može razgovarati ako je normalan, ali ovaj to nije. Poslao je prijedlog bez ikakvog obrazloženja. S premijerom mogu razgovarati. Pa me vi opet pitajte kada ću sjesti za stol s Banetom koji sada vjerojatno kupuje jastuke i zavjese za stan. On je običan paž Plenkovićev", rekao je predsjednik.

"Plenković mora narediti svom slugi da lupi petama, Tko će drugi? DORH?", rekao je.

"Dnevnice se ne isplaćuju vojnicima jer je ministar krimigenog ponašanja", dodao je.

