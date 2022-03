Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga RH Zoran Milanović danas se obratio javnosti, komentiravši istragu oko pada sovjetske letjelice u Zagrebu. Tvrdi da neće ništa reći dok ne dobije izvještaj. Optužio je premijera da se miješa u istragu.

"Kad netko ukrade kokoš, onda je istraga tajna, a ovdje je sve javno. Čudi me da to komentira Stoltenberg (glavni tajnik NATO-a, op.a.) i onda negira Plenkovića. Bilo bi super da je Plenković šutio i da ništa nije govorio, da je pričekao nalaze istrage koja je malo kompliciranija od PCR testa. Kako premijer zna da je na Zagreb pala bomba? Njuška po istrazi, tako vjerojatno njuška i po istragama DORH-a. Ja ću šutjeti dok ne dođe nalaz, dokument", rekao je predsjednik.

Dobiva sve informacije

Poručuje da neće komentirati je li brifiran o istrazi. Tvrdi da dobiva sve informacije u stvarnom vremenu, s najviše pola sata zakašnjenja. Iako je rekao da neće ništa komentirati, otkrio je jedan detalj, o kojem se, doduše, već raspravljalo u javnosti.

"Letjelica je došla s teritorija Ukrajine 1000 posto. Nećemo moći iskamčiti bilo čije priznanje, ni rusko, ni ukrajinsko. Taj podivljali objekt je mogao pasti na neku bolnicu u Harkivu. Završio je u Zagrebu, srećom ne tamo gdje je bilo ljudi. Došla je 100 posto iz Ukrajine, to su nam javili saveznici. To je li bilo punjenja, gdje je bilo punjenje itd. ćemo doznati iz ekspertize, a to radi obavještajna skupina u Glavnom stožeru", rekao je Milanović.

Sramoćenje u NATO-u

Osvrnuo se i na sastanak ministara obrana zemalja članica NATO-a koji će se održati danas u Bruxellesu. Poznato je da predsjednik nije u dobrim odnosima s ministrom Marijem Banožićem, a to je pokazao i ovaj put.

"Molim Boga da nas Banožić ne osramoti u NATO-u. Mora malo, ali nadam se ne previše. Bolje provjerite kojom ocjenom je ocijenjen general Matanović, glavni vojni inspektor, koji je dao onaj nalaz oko slučaja Burčul."