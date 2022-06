Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović domaćin je 9. Trilateralnog sastanka na kojem je ugostio predsjednika Republike Slovenije Boruta Pahora i predsjednika Republike Austrije Alexandera Van der Bellena. Trilateralni sastanak predsjednika Milanovića, Pahora i Van der Bellena održao se danas na Brijunima.

Na ovogodišnjem Trilateralnom sastanku razgovaralo se o odnosima između Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Austrije te jačanju odnosa triju država. Nadalje, tema sastanka bila je i kriza izazvana ruskom agresijom na Ukrajinu i njezine posljedice za Europsku uniju i države članice. Posebna pozornost bila je posvećena situaciji u jugoistočnoj Europi, uključujući aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini, te europskoj perspektivi država jugoistočne Europe.

Kršenje prava u BiH

Milanović je kazao da su razgovarali o ratu u Ukrajini: "Tri glave su uvijek vrjednije od jedne", rekao je Milanović i dodao da je po porivu govorio o statusu Hrvata u BiH. "Prava se sistematski i perfidno krše. Nasilni rasplet, ako je to utjeha, praktički nije moguć. No, politička nestabilnost je stvarnost Hrvata u BiH i preko toga Hrvatska neće moći prijeći", rekao je predsjednik.

Van der Bellen je rekao da su mu Brijuni predivni. "Povezuje nas sadašnjost i budućnost, a to je EU", kazao je, dok je Pahor naglasio da je oduvijek bio za mirno rješavanje svih sukoba, referirajući se na rat u Ukrajini.

O ranjavanju hrvatskog državljanina

Milanović je komentirao navodno ranjavanje hrvatskog dobrovoljca u Ukrajini.

"Jako zanimljivo pitanje, a uvijek izbjegavam odgovoriti mentorski. To pitanje otvara druga pitanja. Jedan dragovoljac iz Južne Koreje se vratio u Seul i tamo će mu suditi jer je prekršio zakon... Ja želim da on bude što prije razmijenjen, da se što prije vrati u Hrvatsku. Išao je na vlastitu odgovornost, ne želim osuđivati, tu sam neutralan. Trebamo biti oprezni kada je u pitanju rat u Ukrajini. Ne mogu zaustaviti Ruse... Držim palčeve za ranjenog hrvatskog državljanina", rekao je Milanović te naglasio da se nada da nije teže ranjen.

Prvi Trilateralni sastanak predsjednika Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Austrije održan je 2014. u Beču, kada je dogovoreno da sastanci postanu tradicija razmjene mišljenja o aktualnim pitanjima u međunarodnim odnosima, situaciji u EU-u i regiji te o odnosima triju država. Od tada se sastanci održavaju redovito svake godine, a domaćinstvo sastanaka se izmjenjuje. Predsjednik Milanović do sada je sudjelovao na dva sastanka: 2020. u Beču u Austriji i 2021. u Kostanjevici na Krki u Sloveniji.

Slovenija podržava ulazak Hrvatske u Šengen?

Slovenski predsjednik Borut Pahor rekao je da iz izjava nove slovenske vlade ne iščitava da će se podrška Ljubljane hrvatskom članstvu u šengenskom prostoru uvjetovati provedbom odluke arbitražnog suda o razgraničenju dviju država.

"Nikada, pa ni danas neću komentirati politiku vladu Slovenije, ali mogu reći sljedeće – iz izjava nisam razabrao da bi realizacija arbitražnog sporazuma bila uvjet za ulazak u Šengen", rekao je Pahor na Brijunima, nakon tradicionalnog trilateralnog susreta s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem i austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom.

Slovenski predsjednik naglasio je kako će Slovenija i dalje zagovarati provedbu arbitraže, no i da je hrvatski ulazak u Šengen u slovenskom nacionalnom interesu. Milanović se složio da je hrvatsko članstvo u velikom interesu Slovenaca koji su vlasnici "ogromnog" broja nekretnina u Hrvatskoj.

Nova slovenska ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon iz redova socijaldemokrata, nekadašnje Pahorove stranke, ovaj je tjedan rekla da Slovenija podržava hrvatsko članstvo, no upozorila je da će konsenzus o tome u Europskoj uniji biti teško postići prije reforme šengenskog prostora. Fajon je potkraj svibnja također rekla da provedba arbitražnog sporazuma također nije povezana s hrvatskim članstvom u Šengenu, te da je to u interesu i Slovenije.

Van der Bellen je rekao da je Austrija oduvijek zagovarala hrvatsko članstvo u šengenskom prostoru, pa je, kao i Pahor, čestitao što će Hrvatska od 1. siječnja iduće godine biti članica eurozone, što će dovesti gospodarske odnose na novu razinu. Milanović je istaknuo da je Hrvatskoj u interesu ulazak u eurozonu no da to "nije jednodimenzionalna priča" i da to "ljudima treba stalno govoriti".