ZORAN MILANOVIĆ O MIGRANTIMA I VOJSCI NA GRANICI, ALI I O KORONAVIRUSU: ‘Događa se nešto što svijet još nije iskusio…’

Novoizabrani predsjednik Republike Hrvatske te vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, Zoran Milanović večeras je u emisiji RTL Danas dao svoj prvi intervju nakon inauguracije te je prokomentirao aktualna politička zbivanja

Na pitanje novinara Adriana de Vrgne kada se sastaje Vijeće za nacionalnu sigurnost rekao je da će to biti ovoga tjedna te da će s premijerom Andrejem Plenkovićem usuglasiti raspored.

“Postoji zakonska mogućnost. 2015. godine policija je radila svoj dio posla, ali logistiku je imala i Hrvatska vojska. Intencija je da vojska tamo bude u drugom planu, kada se očekuje da će ljudi doći kao i 2015. što je nemoguće. Tu smo, pratimo i pripravni smo, ali nema potrebe za vojskom”, poručio je Milanović na temu angažmana vijske na hrvatskim granicama u slučaju migrantske krize.

Premijer je rekao da sve sliči na 2015. osim što je Grčka zatvorila svoje granice.

“Znači, ne liči ništa. Sve je drukčije, nekad su se slobodno kretali, čak su i prevoženi s otoka”, komentirao je Milanović premijerovu opasku. “Moramo gledati kakvo stanje jest. Dogodilo se nešto ružno oko Idliba, turiski je predsjednik reagirao impulzivno, iako je Turska tamo uključena onako kako nije bila 2015.”, pojasnio je uzroke Milanović.

Rekao je kako su se svi mogli postaviti kao Mađarska, što je bilo popraćeno kritikama, a svi su ostali otvarali granice.

“I 2015. godine Hrvatska vojska je bila prisutna. U međuvremenu je donesen zakon kojim je predviđeno ono što smo radili 2015. ali kada bi vojska trebala, onda bi to bila velika kriza. Zakon tu mogućnost predviđa. Ne vidim okolnosti da se to dogodi. Stanje je mirno, mislim da će tako i ostati. U međunarodnom humanitarnom pravu se puno dogodilo, postoji načelo da ljude ne smijete odbaciti tamo gdje im prijeti ugroza. Kada je Hrvatska primila stotine tisuće izbjeglica iz BiH. To je tada bila i naša obveza. U ovom slučaju, pa čak ni 2015. nije prijetila zgroza ljudima koji su dolazili iz Turske.”, rekao je Milanović.

Nije ga strah koronavirusa

Potom se prebacio na koronavirus i probleme koje on donosi te je dodao da Vlada zna što radi, iako su kontrole na granicama bile štetne po zemlji. Nije htio komentirati trebaju li kontrole biti strože i naglasio kako ga nije strah.

“Događa se nešto što svijet nije iskusio. I prije su se događale zaraze, koje su bile zadržane u regijama u kojem su nastale, a sada to nije slučaj”, upozorio je Milanović.

Predsjednik je odgovorio zašto je išao u Sloveniju i Austriju, a ne u BiH. Kaže kakao je najavljivao to u kampanji, a u BiH je bio u prvom premijerskom posjetu. Rekao je kako to nije zajednica Alpe-Adria, već su okvir za djelovanje “EU i Trilaterala. To su Slovenija, Austrija i Hrvatska. Te su nam zemlje povijesno bliske.”

O Vučiću i Afganistanu

Predsjednik Aleksandar Vučić nije oduševljen time što je Milanović postao predsjednik, a najviše mu zamjera izjavu o Srbiji kao “šaci jada”. Milanović je istaknuo kako je za njega u proteklih 15 godina glasalo jako puno pripadnika srpske nacionalne manjine, “ja to vidim, ali neću naglašavati.”

Dodao je kako zasad neće ići u Beograd i kako Srbiji neće raditi probleme, ali neće se navući na “tanak led prljave vode” svađa s Vučićem i srpskim političarima.

“To je posljednji, jer su prije nekoliko dana i Amerikanci rekli da odlaze”, poručio je Milanović na pitanje o skorašnjem odlasku 12. kontingenta hrvatskih vojnika u Afganistan.

Komentirao je i kohabitaciju, rekvaši kako je to značajno samo kada predsjednik ima značajne ovlasti, što u Hrvatskoj nije slučaj. “To što nismo iz iste stranke ne znači da ne možemo raditi na dobrobit Hrvatske. Ja komuniciram s predsjednikom Vlade, razmjenjujem kontakte i to tako treba biti”, rekao je Milanović i dodao kako neće lupati šakom u stol.

Radit će posao za koji je izabran

Istaknuo je kako se neće i ne smije uplitati u unutarstranačke izbore u HDZ-u te naglasio kako će raditi posao za koji je izabran.

“Mislim da može biti dobar premijer ako pobijedi na izborima. Mislim da će i Plenković. Sada relativiziram, ja ne mogu pobjeći od toga tko sam i na čemu sam dobio glasove. Ankete su vrlo varljiva kategorija i sve ih je teže uzeti ozbiljno i sa strahopoštovanjem. No, to je poruka i SDP-u i HDZ-u da su se opekli”, komentirao je Milanović Davora Bernardića svoga nasljednika na čelu SDP-a

U slučaju političkog angažmana Miroslava Škore rekao je kako je za osvježenja, ali i institucije, te dodao kako je važno da Hrvatska ima jake, snažne i prepoznatljive stranke te da će ponekad izaći duh iz boce. Kaže da je dobro da Hrvatska ima dvije jake stranke jer ljudi i u dobrom i u lošem smislu znaju s kim imaju posla.

‘Moja savjetnica nije homofob’ Dodao je kako je njegova premijerska pobjeda jača od predsjedničke, ali i da je ministre ipak teže birati, jer “savjetnici nisu ministri”. Osvrnuo se i na kritike svoje savjetnice za obrazovanja Jadranke Žarković. Pritom nije skrivao nezadovoljstvo tim pitanjem. “Ja sam izabrao savjetnicu, u ovom slučaju, ako je to interes javnosti, a vidim da nije. Ja za savjetnike biram ljude od kojih mogu dobiti dobar savjet. Netko tko je četiri godine vodio Agenciju za odgoj i obrazovanje je netko pozna sustav, pozna ga ta osoba. Što se tiče njenih osobnih svojstava, to je osoba koja je prošla neopaženo u te četiri godine. To da nije napravila ništa je u stvari kompliment. Što se tiče tog incidenta na koji se nakačilo nekoliko ljudi, radi se, ironično, o slučaju u kojem sam osobno sudjelovao i ta me osoba nakon nekog vremena nazvala i pitala me što da radi. Moj savjet je bio: ‘Ne bavite se aktivnom politikom, ali gledajte da se sačuvate. Nekom ćete se sigurno zamjeriti”. Dodao je kako je ružno kad nekog urednog i uzornog građanina sa iskustvom nazivate homofobom. “Ona to nije”, naglasio je predsjednik i dodao kako nije stanački čovjek. Lozančić je dao ostavku pod pritiskom, smatra Milanović i dodao kako to predsjednica to nije baš najbolje objasnila. To čak nije prihvatio ni gospodin Orešković i Lozančić je tada imao dogovor da odstupi i da se angažira na drugom poslu u državnoj upravi. No, u roku od dva tjedna je pala vlada, a Lozančić je dobio povjerenje Andreja Plenkovića.

Ostala povremeno aktualna pitanja

Milanović je poručio kako će otići u Jasenovac i “rado ne govoriti”, jer je to komemoracija, a ne “politički skup”. “Na Bleiburg neću ići i poznat je moj stav o tome”, okrenuo je ploču milanović i referirao se na austrijske zakone. Ured neće seliti jer to “nije posao predsjednika Republike”, a o kvai s građanima je rekao kako to neće biti svake subote.

“Jesmo jednom”, odgovorio je Milanović na pitanje je li razgovarao s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović i dodao što očekuje od nje: “Da pomogne tamo gdje može i da radi, jer ona je cijelo vrijeme provela u službi i vjerujem da bi ona željela ostati u svijetu.”

“Ja sam kao predsjednik vlade išao na utakmice gdje su hrvatske ekipe i hrvatski igrači pobjeđivali. Odlazio sam, ali pretežno ispred televizora, ali to je njihov znoj”, zaključio je Milanović.