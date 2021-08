Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u Sinju na svečanom otkrivanju portretnog spomenika akademskom kiparu Anti Župiću, a u Muzeju Sinjske alke uručio je odlikovanja umirovljenom brigadiru Dušanu Viri i posmrtno fra Frani Bilokapiću. Potom se obratio medijima.

Na početku se osvrnuo na (ne)dolazak generala na prijem u Knin, navodeći da će doći i Ljubo Ćesić Rojs i Pavao Miljavac.

'Tko je najavio bojkot?'

“Tko je najavio bojkot? Nije Rojs… [Josip] Đakić nije general, on je propalica. Ovo drugi su generali i veliki zapovjednici. Neki su dovedeni u nezgodnu situaciju jer im je poziv došao zadnji dan, a to je odgovornost ministarstva. Sljedeće godine neće biti. To ću sljedeće godine organizirati na svoj način”, rekao je Milanović, dodajući da će se sljedeći put pobrinuti da svi budu obaviješteni barem dva tjedna prije.

"Luka Džanko je dobio zadnji dan poziv, čuo sam se s njim, pobrinut ću se da poziv sljedeći put stigne dva tjedna prije. Logistiku imaju ministarstva, a kako rade, s kojim motivima... Ja to saznam zadnji dan, jer ja nisam ministar", rekao je predsjednik.

O novom kandidatu za predsjednika VS-a: 'Sad je na ekipi da kažu hoće ili neće'

Osvrnuo se i na izbor predsjednika Vrhovnog suda. Potvrdio je da je Radovan Dobronić njegov kandidat.

"Nitko mi se neće nametnuti za kandidata, a imam problem s predlaganjem ljudi koje predobro poznajem. Ja predlažem Radovana Dobronića. Jel' sudac? Je. Jel' zadovoljava uvjete? Zadovoljava. Ja ću predložiti po svojim kriterijima", rekao je predsjednik.

“Dogovorili smo se da se javi na natječaj. Oni koji su minirali i obeščastili jednu kandidatkinju, sad je ovo muškarac, sudac je, relativno poznat sudac, nije moj prijatelj, ali sam pratio njegov rad”, rekao je.

"Sad je na ekipi da kažu hoće ili neće, pa da vidimo tko je sljedeći. Ne oni koji se nameću. Nitko mi se neće nametati, to neću dopustiti", jasno je rekao Milanović.

Komentirao je i činjenicu što se protiv Dobronića vodi stegovni postupak, ističući da to neće promijeniti njegovo mišljenje.

"Zanimljivo koliko se ljudi koji se prostituiraju po medijima nisu nikada disciplinski ili stegovno opomenuti, ali nakon što radiš najkompleksnije predmete iskopat će ti oči jer nisi riješio dovoljno ovršnih predmeta", rekao je. Dodao je kako o novom kandidatu nije razgovarao s predsjednikom Vlade, ali istaknuo da su mogli "sjesti i dogovoriti se".

"Je li se javilo još nekoliko ljudi? Nek’ se javi, neću ih predložiti. Ja ću predložiti prema svojim kriterijima", dodao je Milanović. "Da nema nasilnoga javnoga poziva koji je farsa, mogli smo razjasniti stvari… a imamo sad privremenog lažnog umjetnog predsjednika Vrhovnog suda, koji je rekao da se neće javiti pa se javio... kaj bi meni napravili da se tako ponašam", zapitao se Milanović.

O situaciji u vojsci

Predsjednik je potom komentirao otkrivanje nekoliko slučajeva prisutnosti droge kod vojnika, rekavši kako su "ljudi slabi" te da sustav nije funkcionirao.

“Ljudska slabost je odgovorna, ljudi su slabi. Tu ima nasilnih ljudi, tu se uvijek nađe jedan broj ljudi koje treba posebno motriti. Kao što ste vidjeli, zapovjednika sam morao smijeniti. Žao mi je, ali sustav nije funkcionirao”, poručio je Milanović, dodajući da su takvi vojnici otkriveni i da ih treba odmah udaljiti.