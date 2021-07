Predsjednik Republike Zoran Milanović je obišao Šibensko-kninsku županiju, u kojoj se sastaje sa županom i načelnikom Općine Promina. No, prije izjave za medije, komentirao je trg ispred Doma kulture i općine u Oklaju, na kojem je položio vijence za stradale u Domovinskom ratu. "Izgleda baš onako naše, grezo vlaški", rekao je Milanović, čiji je otac inače i rođen u "vlaškom selu", Glavicama pored Sinja.

Zatim se osvrnuo na aktualne teme u zemlji, ali i susjedstvu, a jedna od njih je i situacija s epidemijom koronavirusa Hrvatskoj. "Ovu vrstu ponašanja Stožera, odnosno Plenkovića, ne Stožera, ocjenjujem racionalnom. Tako bi i ja u ovom trenutku. Što se tiče prijetnji i nametanja ljudima da se cijepi, to je put u tiraniju. Ja mogu ljudima samo reći cijepite se. Nastavi li se to i u devetom mjesecu, to je tiranija. Sada su mjere ok'', rekao je predsjednik Milanović.

Tko je pokupovao naše nekretnine?

Osvrnuo se i na neizostavno pitanje o turističkoj sezoni u ovakvoj situaciji. "Što se tiče turizma, jer turizma mora biti, veliki sam optimist jer vidim i ove godine je interes za Hrvatsku enorman. Imat ćemo opet koristi od tuđe štete, što je lijepo, ali treba biti svjestan toga.

Ono što je najveći izazov, jer ovo će proći, na jesen je to manje više gotovo, da Hrvatska zaista počne upravljati svojim turizmom, da napravimo, ako možemo, analizu što se sve iznajmljuje, tko plaća porez, koliko je državljana drugih država EU koji su ovdje kupovali nekretnine i rentaju ih ili uz minimalne poreze ili čak ilegalno", upozorio je predsjednik.

O Škori, Latkoviću, Tesli i Srbima

Na pitanje o situaciji u Domovinskom pokretu poručio je: ''Ako ne komentiram svoju bivšu stranku, neću ni nešto što ni nije stranka. Hoće li Škoro dati ostavku me zanima koliko i žetva u Bangladešu''.

"Sve to srušite", poručio je Milanović na pitanje o bespravnoj gradnji u Vruji, dodavši da Stipe Latković od toga ne živi. ''Kad bih ja živio od toga da mi vi postavljate pitanje, ne bih postao ni načelnik mjesne zajednice, a kamoli države'', istaknuo je.

Dotaknuo se i teme empatije prema stradalnicima, ali i svojih očekivanja od Srba. "Ne trebate doći na Oluju, to je proslava, ali istodobno i podsjetnik na nečiju nevolju", poručio je predsjednik dodavši da Srbi trebaju doći u Vukovar.

Predsjedniku Milanoviću nisu promakle ni reakcije iz Srbije o stavljanju Nikole Tesle na hrvatsku kovanicu eura. ''Tesla je proveo manje vremena u Srbiji nego ja u Oklaju danas. Hrvatska je s Teslom imala krizu identiteta i to je bila nejasna ljubav. To je bio prijedlog mog savjetnika Velibora Mačkića. A svojatati Teslu možda nije OK od Hrvatske, a od Srbije još manje. A za Ruđera bi se opet javila Srbija? A šta ćeš'', pojasnio je.

Dodik griješi

"Ti ljudi su pali, uhvaćeni su u nečasnoj radnji i tu će biti sankcija. Ali, nemojte miješati ono što radi SOA, a što radi DORH. Sa podacima SOA-e ne možete na sud. Ako saznate da je netko nešto protupravno radio, onda ga udaljite. Tu bi trebalo još nešto. Nema tu sigurnosnih propusta. Bilo ga je prije 10 godina, kad su oni primljeni, ali ljudi trule, gnjile", poručio je.

"Svaki put kad vidim Dodika kažem mu da griješi što negira Srebrenicu i zločine. Ovakav kopernikanski obrat je rijedak, da ti prije deset godina govoriš o genocidu u Srebrenici, a sada se šališ s time. Visoki predstavnik to ne može riješiti. To je preduboko more za njega. U to trebaju zaroniti Bošnjaci, ne ova sarajevska čaršijska ekipa muljatora, Srbi i Hrvati, a ne Austrijanci, oni su bili dobar gospodar, ali loš duhovni poglavar", zaključio je razgovor s medijima Milanović odgovorom na pitanje o zakonu kojim bi se u BiH kažnjavalo negiranje zločina u Srebrenici.