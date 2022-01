Predsjednik Republike, Zoran Milanović u petak je dao intervju RTL televiziji. Među brojnim temama o kojima je govorio, našlo se mjesta i za aferu s prebivalištem i stanom predstojnika Ureda premijera, Zvonimira Frke Petešića, o kojoj je prvi pisao Net.hr.

Podsjetimo, najprije je otkriveno kako je u ekspresnom roku nakon potresa uređena zgrada, ali i stan u kojem Frka Petešić živi. Naknadno se doznalo da je on fiktivno prijavio boravište u Salima, a da je njegova obitelj živjela u stanu njegovog kolege iz diplomacije u zagrebačkoj Dubravi.

Spašavanje šefa kabineta

Na kraju je iz Državnih nekretnina stigla i informacija kako Frka Petešić privremeno koristi garažu i podrum u Preradovićevoj ulici u samom centru Zagreba. Kritizirajući Vladu, predsjednik Milanović nije štedio ni Frku Petešića, apostrofirajući otkriće Net.hr-a kao još jedan u nizu kriminogenih i koruptivnih poteza Vlade.

"Ja i Plenković nemamo komunikaciju. On je u svom svijetu, pokušava obraniti korumpirane ministre i šefa kabineta. Je li normalno da njegov prijatelj lažno ispuni prijavu u policiji, a premijer ga brani? To je kazneno djelo", pripomenuo je Milanović, referirajući se na aferu Frka.

Pita se kako to može biti omaška, što je riječ koju su u Uredu premijera upotrijebili objašnjavajući ovaj slučaj.

"Plenković štiti ljude koji su naprosto korumpirani. Netko tko svjesno lažno prijavi prebivalište uživa zaštitu premijera, a to je Frka Petešić. Kako to može biti omaška?", upitao se predsjednik.

'On je prevario. To je kazneno djelo'

Uvjeren je kako je njegovo boravište u Salima fiktivno. "Nažalost, i on i Grlić Radman su bili moji veleposlanici. Dajte mi nekoga tko je to iskoristio. Frka Petešić je iz Zagreba. Znate li što piše u prijavi prebivališta? Ovo je ozbiljno, nemojte se zezati s tim. On je prevario, opisano je u dokumentu što je prebivalište. On nema veze s Dugim otokom osim što mu je od tamo baba. On je bio prijavljen u Zagrebu. Ima li netko iz Zagreba tko je iskoristio to pravo? To je kazneno djelo. To je zabranjeno, to piše u tom formularu da ako pri svijesti daš krive podatke, piše da ćete biti kažnjeni", osvrnuo se.

Potom je iskoristio priliku da još jednom bocne Vladu i pravosuđe. "DORH ne postoji nakon onog skandala sa Žalac. Nikad nismo imali korumpiraniju vladu. Nikad", zaključio je predsjednik Milanović.