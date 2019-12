ZORAN MILANOVIĆ: ‘Ne idemo u rat, ratovi su gotovi, idemo u civiliziranu građansku utakmicu. Neka pobijedi bolji, živjela Hrvatska!’

U drugom krugu predsjedničkih izbora brat ćemo između Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića

Zoran Milanović pobjednik je prvog kruga predsjedničkih izbora, a u drugom krugu snage će odmjeriti s aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.

Oko 22 sata, na taktove pjesme Treblebass, Zoran Milanović je izašao pred ljude u svom stožeru.

“Ne idemo u rat, ratovi su gotovi, to govorimo od početka, idemo u civilizaranu građansku utakmicu u kojoj neka pobjedi bolji. Vjereujem da sam taj bolji ja. Hrvatska je dovoljno podijeljena oko uglavnog oko nebitnih stvari oko kojih ćemo se složiti samo ako razgovaramo”, rekao je Milanović.

‘Želim zemlju jednakih’

“Ono što sam prošao u politici naučilo me da gledam svoje greške. Ova dva tjedna borit ću se da na izbore nagovorim svakog onog kojem je hrvatski interes u prvom planu, da budemo dobra solidarna zajednica građana, svih onih koji su možda različiti, ali su jednaki”, poručio je.

“Želim zemlju jednakih. Za dva tjedna bit će što bude, vjerujem u pobjedu, nikakve gorčine nema, u meni nema ni straha. Kao što je davno govorio jedan veliki političar – nikome s mržnjom, prema svima s dobrom vjerom”. Rekao je kako je svjestan da će biti onih kojima se ne dopada i koji su protiv onog što zagovara, ali će se obratiti i njima.

“U Hrvatskoj ne smije biti drugih i nitko ne smije biti zapostavljen. Ja sam političar i toga se ne stidim. Umjesto da koristimo sve blagoddati prostora u kojim smo se počeli baviti stvarima koje nas razdvajaju”, rekao je.

“Smatram da sam i zreo i spreman u dobroj vjeri raditi taj posao. Ali to je više od posla. To je način života, nitko se u RH neće osjećati kao građanin drugog reda. Nitko. Nemam financijske instrumente da to ostvarim, ali morat ćete mi vjerovati na riječ. Ono što je pred nama je vjera na riječ temeljena na onome što smo do sad ostvarili. Pozivam sve koji jesu i koji nisu izašli na izbore, da gledaju naredna dva tjedna što se događa, da opet izađu i da mi daju taj mali komad vjere bez kojeg ne postojim. Nema me. Deset godina bio sam predsjednik velike stranke, i zahvalan sam SDP-u, ali onog trena kad budem izabran za predsjednika, svaka moja lojalnost prema svemu osim prema Ustavu prestaje. Bit ću pravobranitelj i zagovaratelj tog Ustava. Za politiku punu sadržaja i smisla, za sretnu i uspješnu Hrvatsku, živjela Hrvatska! Razvijmo naše hrvatske barjake, idemo u utakmicu, ne idemo u rat. Čekaju nas novi civilizirani zadaci. Za njih moramo biti spremni, za novu generaciju koja dolazi iza moje. Moja je ovdje još malo, ali dovoljno”, završio je svoj govor Milanović i zaradio gromoglasan pljesak okupljenih praćen zvukovima legendarnih Talking headsa.

