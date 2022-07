Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će danas na svečanom ispraćaju 1. hrvatskog kontingenta u Mađarsku. Tom će prilikom održati i govor, a sve će se odviti u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a, u okviru borbene skupine pod vodstvom Mađarske.

Predsjednikov se dolazak i govor započeo je oko 9:30 sati, tijekom kojeg se na samom početku osvrnuo i na otvaranje Pelješkog mosta.

"Ovo je europski novac, naš novac. To je bila jedna gesta Europske unije, koju je teško zamisiti u Kini. Ono što je bilo interesantno, jest da smo jučer slušali kineskog premijera. Doduše, ne znam kada je ta izjava snimljena, nadam se ne za Božić".

"Nama Kina nije problem kakav je Kina Amerikancima. Možemo biti solidarni, imamo svoje interese. Bio sam rezerviran jer sam smatrao da je to jedan neobičan oblik dolaska Kine u trenutku kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju. Ponavljam, ovo nije novac Europske unije, nego Hrvatske".

Spomenuo je i Edu Kosa, koji nije bio pozvan na ceremoniju.

"Velike su stvari odradili tehnički i politički ti ljudi, a nisu pozvani. Moje ime je nebitno i neka se ne pojavljuje nigdje, ali ogroman posao je napravljen 2016. godine".

"Ja sam prišao njemu i pružio sam mu ruku. On je tamo biti frka. Sve je to normalno, neka smo svi radosni. Hrvatska javnost to očekuje, ja radim što očekuje", rekao je o rukovanju s Plenkovićem.

"Deset godina je taj projekt trajao nakon salvi plime, oseke, laži. Priča se da ljudi kad ih ne plaćate, slabije rade, a kada ih dugo ne plaćate, onda uopće ne rade. E tako smo mi funkcionirali kao država", dodao je te rekao "Bilo je komentara: 'Bili ste protiv mosta', ajmo ovako: "I Tuđman je bio protiv Oluje", u tom je trenutku to izgledalo optimalno za Hrvatsku. Pitanje je jesu li Kinezi uopće zaradili lipe na tome", izjavio je te dodao kako će se i Kinezi morati sve više otvarati prema europskim tvrtkama.