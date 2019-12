ZORAN MILANOVIĆ NA SKUPU U OGULINU: ‘Prije prihvaćanja eura treba dobro razmisliti. Kuna, kakva je – takva je, naša je’

Govoreći o izbornim programima, Milanović je rekao kako je on svjestan ograničenja predsjedničke funkcije, a da drugi u programima pričaju bajke, gluposti laži, obećavaju stvari za koje znaju da ih sigurno nikada neće provesti

Predsjednički kandidat SDP-a za predsjednika Republike Hrvatske Zoran Milanović poslao je u petak s predizbornog skupa u Ogulinu i poruku kako prije prihvaćanja eura treba dobro razmisliti, jer ćemo tako jednom zauvijek ostati bez nacionalne valute, “a kakva je- takva je, naša je”.

“Nekoliko država koje su već dosta dugo u Europskoj uniji nisu ušle u eurozonu, Češka, Poljska i Mađarska. Stambeni kredit u Grčkoj koja ima euro skuplji je nego u Zagrebačkoj banci, gdje su stambeni krediti viši nego u Italiji. Dakle, nema pravih i bespogovornih argumenata da je uvođenje eura prava stvar”, rekao je Milanović. Zagovaratelje eura bez pravih argumenata nazvao je “gospodarima priče”.

U gradu osvanuli plakati ‘Dolazi Milanče’

Milanović je rekao i da je po stablima u Ogulinu vidio podrugljive plakate “Dolazi Milanče” te znak srpa i čekića.

“Došao sam u grad gdje se kukavički i anonimno postavljaju plakati, mene se naziva Milanče, a na plakat stavlja srp i čekić. To je normalna Hrvatska? Znamo tko stoji iza toga, HDZ!”, rekao je Milanović.

“Znam koja se poruka krije iza toga, jer ovdje ima naših sugrađana prezimenom Milanović, srpske su nacionalnosti, i to je poruka, uz kršenje komunalnog reda i zabijanja čavlima takvih plakata na koru drveća, to je poruka zastrašivanja. Oni su trgovci strahom nakon 20 i više godina. Žive u idolatriji prema komunističkom generalu, Titovom generalu koji ih je vodio i opet pričaju te besmislene priče”, ocijenio je Milanović.

Naglasio je kako oni nisu ti “koji kontaminiraju prostor i prijete ljudima ili 25 godina nakon rata prebrojavaju tko se kako zove, tko je koje nacionalnosti.” Normalna Hrvatska nije takva Hrvatska istaknuo je.

‘Stanje je loše, ali šansi imamo’

Za Vladu je rekao da se bavi nevažnim stvarima, da nas druge zemlje u svemu pretječu.

“Stanje je loše, ali šansi imamo. Neću pozirati pred ogradom Bijele kuće, nego ću graditi saveze sa državama s kojima možemo biti partneri. Diktat desnice i njenih “priključaka” ne želimo tolerirati, ne želimo da oni dominiraju našim životima”- rekao je.

Kritički je govorio o pravosudnom sustavu, i ocijenio kako se “lopovi ne osuđuju zbog zastare i zbog nedostatka dokaza i kako to vrijeđa. Za zdravstvo je rekao da ono u Hrvatskoj ne može biti besplatno, ali da mora biti dostupno i zato se zalaže samo za normalnu Hrvatsku.”

Pozivajući okupljene građane da na izborima 22. ovoga mjeseca, te opet u drugom krugu izbora glasaju za njega, Milanović je rekao da on jedan od njih, za razliku “od onih aktualnih i onih poduzetnika, sve HDZ-ovaca”. Rekao je da kod ulaska u politiku nije imao povlašten status, nije bio politički protežiran, te da od države ne želi ništa više no da bude normalna, „dok je filozofija desnice, posebno HDZ-ove desnice zabrana i zabrana, nemojte, nemojte, da sve određuju i dominiraju u društvu.” Kako je ocijenio, takvi odnosi „dovode do pobuna i nezadovoljstva, čak i ratovi izbijaju zbog tretmana ljudi kao drugorazrednih bića, sramoćenja čitavih nacija ili grupa, a to radi HDZ.”

‘HDZ treba izgnati s vlasti’

“Nade ne da ima, nade nikada nije nestalo, ono što je potrebno je organiziran i trezven pristup, za početak odlazak na izbore, te da se HDZ, jer drugačije ne ide, izgna s vlasti“, zaključio je Milanović uz riječi da je to važno jer HDZ djeluje na način da „tko nije njihov, taj nije Hrvat, taj je izdajnik.

Govoreći o izbornim programima, Milanović je rekao kako je on “svjestan ograničenja predsjedničke funkcije, a da “drugi u programima pričaju bajke, gluposti laži, obećavaju stvari za koje znaju da ih sigurno nikada neće provesti i to je HDZ”.

“Nama treba pristojnost, samo pristojnost, normalno društvo i rad koji veseli te dokolica i razonoda koje vesele još više“, rekao je Milanović.

Na kraju je pozvao stotinjak SDP-ovaca i simpatizera okupljenih u Školskoj sportskoj dvorani, da se posluže kolačima koje je donio. Na skupu su, među ostalima, bili i predsjednik SDP-a Davor Bernardić te Arsen Bauk i Orsat Miljenić.

