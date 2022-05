Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović priredio je na Pantovčaku svečani prijam u povodu obilježavanja Dana Oružanih snaga - Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 31. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske.

Tom je prigodom uručio odlikovanja, činove i pohvale pripadnicima Oružanih snaga RH i bivšim pripadnicima Bojne Frankopan. Prijem je počeo u 18 sati, a svima se predsjednik prigodno obratio.

'Moramo brinuti prije svega o sebi'

"Hrvatski vojnici, zapovjednici, dame i gospodo, poštovani gosti, sretan Dan oružanih snaga. Prošlo je više od 30 godina i dobro je da se neke istine ponove, da nam naprosto sjednu jer ne slažemo se svi oko svega i odnosi među državama i narodima su stalno dokazivanje, uvjeravanje, dosađivanje da bi se izbjeglo ratovanje. Kako to izgleda kada izbije rat i kada veća država iznenada prijevarno napadne manju državu, to gledamo ovih dana.

Mi smo od tog rata daleko, a opet na neki način s njim živimo svaki dan. Moramo brinuti prije svega o sebi, biti svjesni da maksimalnu lojalnost i vjernost dugujemo svojim saveznicima u NATO-u, da slična odredba postoji u ugovoru iz Lisabona o EU koja također obvezuje države članice EU-a da u slučaju napada na jednu od njih pruže jamstva kao što to predviđa i članak pet Sjevernoatlantskog sporazuma. Mi smo vezani mrežom saveza, savezništva, lojalnosti i vjernosti koju smo po slovu i duhu ugovora dali drugim državama koje su nam slične, ne iste.

'Hrvatskoj nitko nije pomagao...'

Nacionalni interes je nešto što država i njezino vodstvo mora prepoznavati, on mora biti kontinuiran, on se ne može mijenjati iz ciklusa u ciklus, to je jedini način da se o njemu postigne konsenzus što nam je važno, što nas čini nacijom. Realnost je ta da ste vi koji ste tada bili mladići ustali u obranu domovine bez oružja, bez organizacije koju je druga strana imala.

Hrvatska se naoružavala kako je znala, nitko joj nije pomagao, čak su joj i odmagali, to ne govorim s gorčinom, a kamoli sa željom da se osvetimo nego naprosto kao doprinos povijesnoj istini. Da ste nas sami oslobodili, da nas na to nitko nije poticao ni pomagao, da je hrvatska vojska ta koja je omogućila sklapanje mira u BiH, tek onda bombarderi i lovci NATO saveza. Za to niste na pravi način honorirani. Godinama smo morali čekati da uđemo u NATO i EU. Hrvatsku je obranio mali broj jako dobrih ljudi.

'Dok su se drugi bogatili, vi ste gradili'

Borili ste se za demokraciju, za Hrvatsku u Europi, u godinama kada su se drugi integrirali, počeli graditi kuće i bogatiti se, vi ste vaše obnavljali, ako je išta ostalo. Nema tu gorčine, zluradosti, to su samo činjenice. Činjenica je da se danas u okviru EU-a kao mala država borimo za svoj prostor, za svoje interese i da tu nailazimo na manje ili još manje razumijevanja.

Ove probleme neće rješavati vojska ni oružje. Stanje u BiH i pravac u kojem ide nije dobro, i to treba govoriti na svakom mjestu. Kada bismo bili jedinstveni u tome, problem bismo bez gužve i buke riješili vrlo brzo. Ja se neću umoriti u nastojanju da tako bude. Ne uspijem li, nisam uspio. Ovih dana gledam kako se na službenim stranicama europske delegacije u Sarajevu prijeti hrvatskoj strani, najvećoj stranci. Prijetećim jezikom se upozorava da će biti nešto učinjeno ako se ne pokore nekom stavu. Ja znam da je pritisak dio politike, ali pitam se u čije se ime to govori. To nije hrvatska politika. Onaj tko o tome šuti, ne radi svoj posao.

'Manjak razgovora dovodi do ratova'

Manjak razgovora, dosadnog, zamornog, iritantnog, uvijek dovodi do ratova. Nerazumijevanje, oholost. Ovdje neće biti rata, ali gube se godine za uspjeh, razvoj, bogaćenje, ono što ste vi ostvarili prije 30 godina i to ne smijemo dopustiti. Nadam se da nitko ovo nije krivo shvatio, ako i je, nije slušao.

Idemo naprijed, dalje, brinemo se za svoje saveze, prijatelje, ali prije svega za sebe, za našu Hrvatsku koju ste stvorili i koja treba da uspješno živi", zaključio je u svom govoru predsjednik Republike.