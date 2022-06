Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je na svečanosti obilježavanja 20. obljetnice ustrojavanja Zapovjedništva za potporu. Tim povodom se obratio medijima u zagrebačkoj vojarni 1. gardijske brigade Tigrovi - Croatia te je komentirao aktualna politička zbivanja.

"To je hrvatska stvar. Čović je tamo išao kao predsjednik HDZ-a, jedine stranke zastupljene na centralnoj razini, ali on je za mene predstavnik Hrvatskog narodnog sabora. Pratim tu priču i Plenković pokušava prodati priču preko dvije osobe koje je upoznao u Bruxellesu i napravi se neka skalamerija, jer se zna da se neće ništa dogovoriti. Čović je u nekoj vrsti protuprirodnog bluda u koji je uvučen. Čović je sad napravio eksces, ali zato jer nije imao izbora. To nije stvar hrvatskog svijeta, ne kao ruskog svijeta, ali i interesa hrvatskog naroda.

Poanta je bila potpisivanje nekakvog nedopečenog memoranduma dok traje komadanje hrvatskog političkog puka u BiH. Sve zato da bi Plenković postao popularan, da bi se minglao i slikao, to sad već postaje opasno. Plenković kao da živi u nekom međusvijetu. Očekivati da će prvi političar Hrvata, Draga Čović, HDZ-ovac, da će se upropastiti i djelovati protiv svojih interesa je opasno. I sad se zamjerio Plenkviću svojim nedolaskom i ovaj će mu se ići svetiti", komentirao je Milanović potpisivanje memoranduma EU i BiH o izbornoj reformi.

'Puljak dobro stoji, jer ima dva metra'

"Ne vidim kakav je to skandal. Puljak se dobro drži, podržavam sve kandidate koji nisu koruptivni, prevaranti i tako dalje. Puljak tu dobro stoji, jer ima dva metra", komentirao je seksualnu aferu u Splitu i dodao: "To nije dobro, ali čujem da to nije do njega nego do Ivoševića. On je nekad bio u SDP-u, to nije dobro".

"Postoji jedna poslovica - čuvaj se svojih želja. Nadam se da će Splićani znati što žele. Želim im da se čuvaju od toga. Nadam se da neće tražiti apsolutnu vlast kao što je bilo u Zagrebu, dok je bio rahmetli Bandić", komentirao je Milanović.

"To nije dobro, to izaziva srčanu hipertenziju. Nadam se da će Hrvatska ostati sigurna zemlja i da će zadržati taj imidž. Jest da se nešto više ubijamo po ulicama, ali i to je u padu. Amerika želi ograničiti kupovinu oružja s 18 na 21 godinu. I problem riješen. Nisu oni ništa riješili, ni blizu", komentirao je dojave o bombama u Zagrebu.

Opstrukcija vlasti u Zagrebu

"To nije dobro. Vidim da je to dosta skupo. Znam kako je meni bilo u Bruxellesu kad sam bio s malim djetetom. Jaslice su bile 3000 eura, a jaslice su bile pet puta lošije nego ovdje. Ne znam je li gradska vlast dobro postupile ukidanjem mjere roditelj-odgojitelj. Jest da je njima bilo teško preuzeti vlast. Oni su došli nakon dva desetljeća raspikućništva. Pitanje je što Zagrepčani mogu? Može li se netko voziti ulicama, a da mu ne otpadne poluosovina svaki ponedjeljak? Građani će sve oprostiti, ali na ovakav standard su navikli.

Meni je teško govoriti o pokojnom Bandiću koji je umro od srčanog udara na ovakav način. Ali, to sam govorio zadnjih 10 godina. Kako je moguće da netko preuzme vlast i dočeka ga pola starih ministara. To je teško, ovu vlast se opstruira. Prvih godinu dana je bio grace period, sad ćemo vidjeti što će biti. Prvih godinu dana su bili sistemski opstruirani, sad ćemo vidjeti što i kako će raditi. Samo jedna poruka - nemojte krasti. Mogu si misliti kad će ljudi koji nemaju gdje s djecom, koji će to biti pritisak. Bandić bi to sve delal, to je početak istočnog grijeha.

Mislim, ja sam odrastao u centru grada. Gađali smo petardama ove koji idu u cajke. Tako treba postupati, ne frajerski, ali sa stavom. Morat ćemo biti oprezni. Vidim da sad HDZ želi uzeti i bolnice. Neka uzmu sve", zaključio je Milanović dugim odgovorom na stanje u zagrebačkim vrtićima.