Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u petak je posjetio Vukovar gdje je obišao solarno terminalno polje i kotlovnicu u Borovu Naselju.

"Samo malo pojašnjenje. Toplinarstvo, to je ono kad se griješ na toplanu. Neki koji su živjeli u gradovima u tim uvjetima, nekad su se tako jedino grijali", rekao je Milanović.

"Polako napuštamo te plinske bojlere. Kako doći do novog vrlog svijeta? Komplicirano je i skupo, ali rješenje su Europski fondovi. Ovo je područje koje će zahtijevati agresivnu i kvalitetnu prijavu da bi se počeli grijati i hladiti na način, ne možda kao Kopenhagen, ali kao recimo Beč i Bratislava, koja nas je prešišala u tome. Važne su teme i ogroman je novac u Europskoj uniji", kaže.

Imenovanje Zlate Đurđević

Potom se predsjednik osvrnuo na predlaganje Zlate Đurđević Hrvatskom saboru za izbor predsjednice Vrhovnog suda RH.

"Ovo je tek početak postupka. Ovo do sada je bila farsa. Slanjem prijedloga predsjednika Republike Saboru. Moguće je da Hrvatska jedno vrijeme bude bez legitimnog predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. To je nezgodnije nego da država nema predsjednika Sabora", rekao je Milanović na pitanje o imenovanju Đurđević.

"Mislim na ponavljanje tog neustavnog poziva. Procedura prema hrvatskom Ustavu počinje tek sada. Ustavni sud je politička organizacija koju vodi Šeksov kum. Nepošten je, sastavljen po političkim kriterijima i donosi odluke u dogovoru s izvršnom vlašću", dodao je.

'Moje namjere su dobre'

"Moje namjere su, neću reći časne i poštene, ali su dobre", rekao je. "Zakon je protuustavan, on je namjerno napisan protivno Ustavu", dodao je.

"Ja nemam nikakvo poštovanje prema nekima od tih ljudi. Smatram da su neki od tih ljudi sumnjivi i korumpirani", poručio je predsjednik.

Upitan ne krši li on svojim izjavama odluke Ustavnog suda, rekao je: "To je krivo pitanje. To možete pitati Vladu. Predsjednik čak i da hoće ne može prekršiti odluku Vrhovnog suda", zaključio je Milanović.

Novinar N1 televizije upitao je predsjednika o odlukama Ustavnog suda. "Opet uzurpirate prostor i vrijeme drugih kolega. Ovo ide vašoj televiziji koja će uskoro biti ukinuta jer HDZ ne želi promijeniti zakon koji bi vam omogućio emitiranje. Tako da pitajte Plenkovića koji bi vam vjerojatno uzeo mikrofon iz ruke i pojeo ga", rekao je Milanović.

Komentirao je i novu koaliciju u Vukovaru. "Oni imaju većinu i to je to", kratko je poručio.

'Cijepljenje ne ide na silu...'

Govoreći o vojnoj višekatnici na Črnomercu, rekao je kako je taj neboder planiran davno. "Otvoren je prije godinu dana, na otvaranju na koje nisam htio ići, išao je Plenković. Nisam htio doći jer sam znao da nema ni uporabnu dozvolu ili su već bili ovi problemi. Nadam se da će Vlada naći načina da to riješi, jer su stavke zaista prevelike. Ali to je običan neboder, zašto su tamo gradili neboder, ne znam, ali to je pitanje za kulturu i estetiku", rekao je.

Osvrnuo se i na sporu dinamiku cijepljenja protiv koronavirusa. "Ne ide na silu. Ljudi vide da su na jedan način zaštićeniji. Gledaju, kalkuliraju, boje se i plaše se. Ne smatram da sam junačina zato što sam primio dvije doze cjepiva", poručio je predsjednik.