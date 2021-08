Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nedjelju je iskoristio za posjet tradicionalnoj Trci na prstenac u Barbanu. Iako ta trka, slična sinjskoj Alci, postoji od od kraja 17. stoljeća, ponovno je uspostavljena tek prije 46 godina. Prije nego su junaci na konjima nastupili, Milanović je komentirao stanje u Afganistanu.

"Ovo nije greška strategije, ovo je greška planiranja i izvršenja. Dugo se zna da se iz Afganistana izlazi, Biden je naslijedio ono što mu je ostavio Trump, a i sam je bio za povlačenje", rekao je predsjednik Milanović i podsjetio da se Hrvatska povukla prije više od godinu dana na njegovu inicijativu.

"Rekao sam da ću to učiniti kao vrhovni zapovjednik još u kampanji, Vlada s time nije imala problema, bilo je jasno da to treba završiti. Imao sam tu sreću da sam bio jedan od onih na ispraćaju naših vojnika 2003. i na kraju taj koji je donio odluku da se to više ne produžuje", prenosi predsjednikove riječi Index.

'Od demokracije u Afganistanu - ništa'

Trenutačnu situaciju u Afganistanu, poručio je, treba gledati isključivo kroz prizmu toga koliko je ljudskih života spašeno ili izgubljeno. "Nijedna nacija ne može opstati ako ljudi nisu spremni na žrtvu, a oni očito nisu. To im ne treba uzeti za zlo. Da su se borili godinu dana, možda bi poginulo na desetke tisuća ljudi, ovako to se sve raspalo. To će biti nekome mrlja na savjesti, odnosno više na reputaciji, taštini. Međutim, što manje ljudi pogine, to bolje. A od demokracije u Afganistanu i mnogim drugim državama ništa", rekao je predsjednik Milanović, dodavši da model u kojem mi živimo drugdje drugačije funkcionira.

"Mi nismo propovjednici koji tamo trebaju ići s ognjem i mačem. To je bila greška s jedne strane, a s druge strane dobra stvar za našu vojsku koja je tamo bila prisutna i jedan broj ljudi je nešto naučio, ali ne bi to trebalo ponavljati", poručio je predsjednik.

Trebali bismo primiti 20 ljudi

Istaknuo je da bi izbjeglice iz Afganistana trebale primiti najveće države. Ipak, naglasio je da Hrvatska može i treba primiti manji broj ljudi.

"Svi oni bi trebali naći svoje mjesto u SAD-u. Mi možemo simbolički primiti jedan manji broj ljudi. Više nije 2015., stvari su se promijenile. Ja sam se tada ponašao na jedan način, sada bih se ponašao na drugi način, ali takve krize sada više nema. Uvijek bih udomio jedan mali broj ljudi. Zato mi je nejasno i neprihvatljivo kada netko kaže - nećemo nikog. Uvijek treba pokazati ljudskost, ali voditi računa i o svojim interesima. Nisam za to da se kaže ne može, ali postoje granice. Naša granica nije previše rastezljiva, zato bih ja primio dvadesetak ljudi", zaključio je predsjednik Milanović.