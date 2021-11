Predsjednik Republike, Zoran Milanović u petak je sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Tisno, povodom Danaopćine. Kao i prigodom svakog događanja na kojemu je uzvanik, dao je izjavu za medije. Nije mogao izbjeći ponovno komentirati poteze ministra obrane Marija Banožića, koji je odobrio prijevoz svećenika brodom iz Splita za Hvar.

"Ovo što je napravio Banožić u travnju ove godine… Pročitat ću članak 64. Zakona o obrani: 'Oružane snage iznimno mogu pružati pomoć lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u provedbi humanitarnih projekata'. Uklapa li se ta situacija u ovo? Ne uklapa. Svakome tko je pismen, dovoljno je autoškolu imati, jasno je da su to naplatni odnosi, tu nema labavo, nema mukte. Ministar je napravio suprotno, počinio je kazneno djelo, prema tome on je pajdo Gabike Žalac", rekao je predsjednik i nastavio:

"Odakle pravo nekome da se obeshrabri korištenje vojne imovine i da se onda to naplati 30 posto više? Biskupi su dovedeni u tešku poziciju i pozivam ih da budu moji gosti. Na tom brodu našao se i ministar Malenica. On se vraćao kao izaslanik predsjednika Vlade. Moja supruga je štićena osoba, ali ako ja nisam prisutan, ona putuje katamaranom", prenosi Milanovićeve riječi Jutarnji.

'Pervertirana situacija'

Dodaje kako se ovom situacijom, aludirajući na transport svećenika vojnim brodom, kompromitirao i biskup koji je tada zaređen. Smatra da je to primjer zlouporabe vojne imovine i državnog novca.

"Ovo vam govori koliko je ovo pervertirana situacija Plenkovićevog ministra. Na ovaj način se kompromitirao i biskup, sve da bi se mali Bane nekome dopao. Jedan užasno loš primjer kako se vojna imovina i državni novac zloupotrebljavaju. Njemu PR i medijski trening, koji sam ukinuo kao premijer, to neka ti plati partija, porezni obveznici neće financirati stjecanje znanja da se netko može lijepo obući. To da plaćaju porezni obveznici? To radi osoba protiv koje Hrvatska vodi kazneni postupak", navodi Milanović.

'Predsjednik sad mora okolo tražiti'

"Ja sam se i danas obratio Plenkoviću pismom i očekujem njegovu reakciju. Ubuduće se sigurno brodovi i vojska imovina neće koristiti na ovakav način, a ovaj novac, to je posao za nekog drugog. Moram ga upozoriti na zlostavljanje koje provodi nad ljudima u sustavu. Ja kao mali ured moram funkcionirati.

Moj ured nema automobile. idemo sad, recimo, kod pape. Kompliciran je protokol i trebaju mi automobili. Ja moram moliti Marija Banožića za to? Je l' to vlasništvo njegovog lovačkog društva? Ministarstvo po zakonu pruža potporu predsjedniku, ne cjenka se. Predsjednik je zahvaljujući Vladi i HDZ-u doveden u situaciju da mora okolo tražiti. To je propast hrvatske države. Ljudi koji su došli doslovno niotkuda, bez ikakvog iskustva s kompleksima i željom za osvetom ne mogu raditi ovako osjetljiv posao. Andrej, daj pazi koga biraš!", poručio je Milanović.