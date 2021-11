Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira u prigodi obilježavanja Dana Grada Trogira i zaštitnika Grada Svetog Ivana Trogirskog te nakon toga dao izjavu za medije.

Osvrnuo se na pismo premijeru Plenkoviću.

"Čujem da je rekao da ću ja i tako objaviti to pismo. Takav cinizam i prezir prema istini i pravilima upropaštava Hrvatsku duhovno, materijalno… Civilizacijski mi nazadujemo. I civilizacijski. To je pismo načelnika Glavnog stožera ovom njegovom ministru, ovom što radi za Čuljak, a bio je štićenik Čuljka. U pismu ga upozorava, kumi, moli pa i kaže mu da zlostavlja cijeli sustav, da ga strateški mobingira i ugrožava sustav… To je sve lijepo napisano.

Taj dokument ima klasifikaciju ograničeno, to nije tajna, ja ga sutra mogu pustiti u javnost, ali sam prije toga htio da to Plenković pročita. Napisao sam u pismu da ga molim da posveti ozbiljnu pozornost, to nije mala stvar. Jedan korumpirani ludonja (Mario Banožić, op.a.) može napraviti ogromnu štetu i to se trenutno događa", rekao je Milanović.

'Banožićeva mala osveta'

"Ministar je doveo biskupe u nezgodnu situaciju. Inače mjesto na kojem su bili je Hvar. Od tamo je porijeklom tko? Knez Pavle Karađorđević? Premijer. Evo kad bude Dan Sinja ja ću narediti da kompletno vojno zrakoplovstvo nadleti aerodrom u SInju koji je nekad bio splitski. Tu sam ja odrastao. Zašto ne bi, jel, baš je to fora. Neće zrakoplovstvo radi toga propasti .

Banožić je odlukom o potpori vojske predsjedniku zapravo ukinuo dnevnice vojnicima. To je njegova mala osveta. Banožić je predmet za OLAF i treba ga maknuti pod hitno", dodao je predsjednik.

Osvrnuo se i na aferu Topovnjača, rekavši kako se "vojska za to ne smije koristiti niti će više dok je on predsjednik". Dodao je kako je Banožić "odlukom o potpori vojske predsjedniku zapravo vojnicima ukinuo dnevnice te da je to njegova mala osveta".

Rekao je da će za stol sjesti isključivo s Plenkovićem.

Komentirao je i uhićenje Gabrijele Žalac, nazvavši aferu svinjarijom. "Ovo je svinjarija i fijasko i zanima me kako će to objasniti", rekao je.