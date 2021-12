PLOVI, LETI I SVAĐA SE / Milanović je čak 120 puta koristio vojne helikoptere i brodove: Svi zahtjevi imaju oznaku tajnosti

Dok Zoran Milanović optužuje Marija Banožića za protuzakonito korištenje vojnih resursa, on to čini u tajnosti pa nitko ne zna kamo je išao i koliko je to koštalo