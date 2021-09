Hrvatski predsjednik Zoran Milanović šokirao je bosanskohercegovačke novinare nakon svog obraćanja u Općoj skupštini UN-a, poručivši da je on predsjednik i Hrvata u Bosni i Hercegovini, prenosi N1 BiH. Nije propustio kritizirati predsjedavajućeg Predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda, Željka Komšića poručivši kako "ne zna s kojim mandatom je došao i u čije ime govori".

"I da je predstavnik Hrvata, jer funkcioniraju kao tri člana, rekao sam da sam ja predsjednik hrvatskih građana i onih Hrvata koji žive u BiH. To je moja dužnost i obaveza", rekao je Milanović, što su zabilježile kamere Al Jazeere.

Novinarima ništa nije bilo jasno pa su ga upitali je li zaista rekao da je predsjednik Hrvata u BiH. "U onoj mjeri u kojoj Ustav kaže, da se brinemo i vodimo računa o statutu Hrvata izvan Hrvatske, ali uz poštovanje zemalja, da", pojasnio im je Milanović.

Hrvati u BiH su hrvatski državljani

Potom su ga novinari upitali kako može biti predsjednik Hrvata u BiH, ako je predsjednik Republike Hrvatske. Milanović im je objasnio kako sve ima veze s izbornim zakonom u Hrvatskoj.

"Hrvati u BiH i New Yorku imaju pravo glasa. To sam često problematizirao i pokušavao svesti u razumne razine, da se susjedna država ne kompromitira i ne ulazi u njen prostor. Ako tako mislite, trebalo bi mi zabraniti ulaz u BiH", rekao je Milanović.

Predstavnici medija su konstatirali da bi predsjednici BiH trebala biti trojica članova Predsjedništva, no Milanović im je poručio da svi građani BiH hrvatske narodnosti imaju hrvatsko državljanstvo. "Jesam li im ja predsjednik? Mislim da jesam. To je politika koju nisam ja provodio, ali da, takva je danas i to su političke i formalno-pravne činjenice", rekao je Milanović.

Nema priča o otcjepljenju

O političkim pitanjima u BiH razgovarao je u četiri oka i s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Rekao je kako se Hrvatska neće razmetati pričama o odcjepljenju BiH.

"Erdoganu sam naglašavao da u Hrvatskoj nema baš nikoga tko će se razmetati s pričama da će se BiH odcijepiti, što čujemo od nekih drugih za neke druge dijelove BiH. To nije pametno i nije potrebno", kazao je Milanović.

Goruće pitanje izbornih reformi u BiH te "nemogućnosti Hrvata da biraju svoje predstavnike" izložio je i u svom govoru pred Općom skupštinom UN-a.

"Nejednakost njezinih konstitutivnih naroda predugo je neriješena. To je nepotrebno stvorilo unutarnje političke nestabilnosti i napetosti. Kako bi krenula naprijed, Bosni i Hercegovini potreban je odgovarajući institucionalni okvir za ‘podjelu vlasti’, zasnovan na načelima federalizma, decentralizacije i legitimne reprezentacije. Koncept konstitutivnih naroda često se pogrešno predstavlja kao zapreka jednakim pravima svih građana. Mnoga politička i pravna djelovanja mogu se osigurati bez odricanja od demokratskih prava i sloboda", naveo je hrvatski predsjednik.