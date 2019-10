ZORAN MILANOVIĆ ISPALIO: ‘Milan Bandić je opsjednut sa mnom, on misli da sam ja korijen njegovih problema, a nisam’

‘Neka me ostavi na miru, ili neka me ne ostavi na miru… poručujem mu da ja nisam u korijenu njegovih problema’

Predsjednički kandidat Zoran Milanović našao se na Trgu bana Jelačića povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba gdje je dobio potporu Stranke umirovljenika koja je i organizirala druženje s građanima. Milanović je poručio da mu je važan svaki glas kao i podrška stranaka. U razgovoru s novinarima osvrnuo se Milanović i na zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

“Bandić je sa mnom opsjednut. Misli da sam ja u korijenu njegovih problema, a ja to nisam, on si je sam najveći neprijatelj. Neka me ostavi na miru, ili neka me ne ostavi na miru… poručujem mu da ja nisam u korijenu njegovih problema. Želim mu zdravlja, ozbiljno, ne s figom u džepu”, kazao je Milanović za N1.

O Kolindinoj objavi kandidature: Veća vijest će biti da je sutra srijeda

Između ostalog, u razgovoru se Milanović osvrnuo i na nedolazak predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na Međunarodni dan starijih te na objavu njene kandidature. Kazao je da niti on još nije formalo u utrci za Pantovčak jer nije skupio potpise, ali bez obzira na to što potpise nema ni Kolinda, naglasio je da je ona više puta rekla da će se kandirati. “Ako predsjednica sutra objavi kandidaturu, onda je će sutra veća vijest biti da je sutra srijeda”, komentirao je za kraj.

GRADONAČELNIKOVA CRNA LISTA: Ljudi bliski Milanu Bandiću kažu da je na njoj više ljudi, a na vrhu popisa je Zorana Milanović?