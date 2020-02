ZORAN MILANOVIĆ IPAK ŠIRI KRUG SAVJETNIKA: Čini se da je Dragan Lozančić na kraju prihvatio njegovu ponudu za Pantovčak

Gotovo je sigurno da će nekadašnji ravnatelj SOA-e, Dragan Lozančić, biti Milanovićev savjetnik za nacionalnu sigurnost i obranu

Izabrani predsjednik Zoran Milanović idući će tjedan svečano prisegnuti i krenuti u obnašanje svoje dužnosti, a u utorak je ispunio ustavnu obavezu – ispisao se iz SDP-a, stranke koju je vodio gotovo jedno desetljeće. Milanovićeva prisega održat će se u utorak, a u srijedu, 18. veljače, slijedi inauguracija. Dok ne “zasjedne” na Pantovčak Milanović mora sastaviti svoj savjetnički tim.

Za neke se već zna da će biti predsjednikovi savjetnici dok s nekima još razgovara. Prema pisanju Novog lista, gotovo je sigurno da će nekadašnji ravnatelj SOA-e, Dragan Lozančić, biti Milanovićev savjetnik za nacionalnu sigurnost i obranu. Podsjetimo, Lozančić je s pozicije šefa SOA-e mora otići zbog inzistiranja predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Ne zna se što je na kraju bilo između Kolinde i Lozančića

Početkom 2016. Grabar-Kitarović je pritiskala tadašnjeg premijera Tihomira Oreškovića da potpiše Lozančićevo razrješenje. U to doba predsjednica je tvrdila da je on Milanovićev privatni obavještajac, no detalje nije iznosila. Ipak, spomenula je nešto tijekom zadnje predizborne debate s Milanovićev na Novoj TV. Tada je rekla da Lozančić nije ispoštovao dogovor koji su imali pa rekla “da odradi jedan posao koji je bio iznimno bitan za Hrvatsku”. Grabar-Kitarović rekla je da je “zavlačio mjesecima dok se nije došlo blizu izbora”. Ono što je predsjednica sugerirala jest da je imala neki dogovor 2015. s Lozančićem i da ga on nije htio provesti nego je čekao parlamentarne izbore.

“Sve što smo Lozančić i ja radili ranije, prije nego što je ona postala predsjednica, ona je znala, bila je o tome informirana, ali to su stvari o kojima ne možemo govoriti jer su zaista u hrvatskom nacionalnom i sigurnosnom interesu”, odgovorio je Milanović na debati. Lozančić je trenutno savjetnik Davora Božinovića, potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova.

Tko bi još mogao zasjesti u savjetničku fotelju?

Marijan Mareković također je osoba s kojom Milanović razgovara za mjesto savjetnika i to onog za branitelje, piše Novi list. Savjetnika za vanjsku politiku Milanović još nije odabrao. Milanović je tijekom sučeljavanja na Novoj TV kazao da neće imati veliki savjetnički tim jer “ne želi stvarati paralelnu Vladu” te je rekao da će imati savjetnike za obranu, vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost.

Milanović je otvoreno rekao da neće imati savjetnika za društvene djelatnosti. Premda je rekao da neće imati puno savjetnika, na kraju je odlučio proširiti krug savjetnika. Oni neće biti profesionalnci, ali će pokrivati određene segmente društva. Pored savjetnika za branitelje, Milanović će imati savjetnike za kulturu, klimu i energetiku te za obrazovanje, doznaje Novi list. Za ta savjetnička mjesta još uvijek traju razgovori, a za barem dva navode se dvije ženske osobe, što znači da u timu novog predsjednika neće biti samo muškarci. Niti za jedno od tri spomenuta područja Grabar-Kitarović nije imala savjetnika.