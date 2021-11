U utorak se u Banskim dvorima sastalo Vijeće za obranu, a nakon njega i Vijeće za nacionalnu sigurnost. Tako su danas za zajednički stol sjeli predsjednik RH Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj.

Premda je bilo najavljeno da izjava za medije neće biti, iz Ureda predsjednika je došla obavijest kako će Milanović u 16 sati održati konferenciju za medije.

"Smisao i funkcija vijeća je da se bavi bitnim. Upozoravao sam u danima pred sastanak zašto sam predložio sastanak zbog niza problema, koji se ne mogu prikriti", kazao je Milanović, dodajući da je "vrag u detaljima".

"Problem je bio u dvije riječi. Tražio sam, predlagao da zajedničko priopćenje bude da je Vijeće zaključilo da materijalno stanje u Oružanim snagama nije zadovoljavajuće. To nije bilo prihvatljivo. Meni nije bilo prihvatljivo mazanje očiju javnosti tako da se nismo ništa dogovorili, a na sastanku Vijeća za sigurnost jesmo", rekao je.

Što se tiče slučaja Burčul, oni su rekli da se tu ništa ne događa. Ja o tome mogu razgovarati samo s Plenkovićem. Rekao sam premijeru da on to mora riješiti", rekao je predsjednik.

"Najavljivana je kupovina borbenih oklopnih vozila, američkih, to je bila velikodušna ponuda Amerikanaca. Polako ju škartiramo, a to je naprosto nestalo iz proračuna. Nema. Bez da je to najavljeno, a prije toga su mjesecima na političkim predizbornim skupovima govorili o tome. To bi jednostavno bio sljedeći korak da se HV dovede na sljedeću razinu, ništa više od toga", rekao je.

"Ja ne mogu preći preko toga. Ova vrsta mudrovanja, da se javnosti ne kaže ništa. Ovdje trebamo akciju u okviru onog što je moguće. Ja želim da Hrvatska vojska ne budu glineni golubovi. Dolaskom aviona u Hrvatsku ne mijenja se ništa bitno ako se ništa drugo ne promijeni. A Hrvatska si to može priuštiti. To je ignorantski pristup opremanju HV-a, slušati priče o tome što sam ja i moja vlada radili u teškim ekonomskim uvjetima. Ja nisam dužan polagati račune ni Banožiću ni Plenkoviću", rekao je.

'Kupujemo Ferrari, ali na klocnama'

"Ministar vjerojatno računa da će mi nešto baciti preko plota, na stol, i da ću ja to potpisati. Kad ja krenem koristiti svoje ovlasti, a ministar je ponizio i devastirao jednog uzornog časnika, neće biti dobro. Ja mogu razriješiti bilo koga. Je li to način? Ne, neću, to je pitanje vojničke časti koju neki ljudi to ne razumiju. Riječi da trenutno materijalno stanje Oružanih snaga nije zadovoljavajuće, to je nekim ljudima too much. I oko toga se nismo uspjeli dogovoriti. Tužno”, kazao je Milanović dodajući da kupujemo avione, ali da sve drugo stoji. "Kupujemo Ferrari, ali na klocnama", kazao je Milanović za kupnju borbenih aviona.

Ministar je samo ministar, ništa više. Ali gledajte, i ministar Beroš je odgovoran za puno više novaca, pa ne potpisuje svakog jutra operacije koje se događaju. Ili svaki odlazak Hitne pomoći... Ta priča da će ministar kontrolirati vrhovnog zapovjednika; jesu li ti ljudi normalni?”, poručio je.

'Ministar je nebitan'

"Razlikujmo potporu Vrhovnom zapovjedniku, predsjedniku republike koji je Ustavna institucija i potporu Uredu koji je administrativna cjelina koja daje potporu predsjedniku gdje ministar stvarno potpisuje neko odobrenje za nekakve aute. To je istina; poruka je da će to opstruirati. Ali to da će se impostirati između Vrhovnog zapovjednika i načelnika Stožera... to neće! Ustav o tome ne kaže ništa. Predsjednik se ne petlja u to kad ministar donosi odluke gdje državni resursi HV-a, mornarice, koriste za privatne svrhe i ne naplaćuju. To ćete vidjeti. Neću vam još ništa reći. To je kažnjivo, kao i odluka o umirovljenju načelnika počasno-zaštitne bojne, koji znate koga štiti? Ne jelenove, koje bi ovaj poubijao karabinom", poručio je Milanović.

"Ima toliko toga o tom čovjeku, ne može sve jedan dan, dobit ćete zapetljaj crijeva", rekao je predsjednik o Banožiću. "Ministar je nebitan, on ne može stajati između načelnika OS RH", rekao je.

"Ja sam 24 sata dnevno državna imovina. I kad idem u državnu rezidenciju, ja sam to što jesam. Ministar hoće odlučivati o mom kretanju 100 metara ili ovamo. Nismo nikad imali takve neutažive amatere, to naprosto neće proći. Ministar je ispod predsjednika u svakom pogledu, osim kad je u pitanju kupovina materijalnih sredstava", rekao je Milanović.

"Od prvog dana ja i Hranj, kojeg ministar sociopatski maltretira... i da je Krstičević, ne bi išlo. Bio sam predsjednik 2 mjeseca kad je iskrsnuo problem s Krstičevićem. On je rekao da je načelniku glavnog stožera rekao da ide u Otvoreno i zastupa stavove ministra. Vojne osobe se ne mogu dovoditi u takve pozicije. Dakle ministru svaka čast, ali da će se nametati vrhovnom zapovjedniku, neće. On može sutra biti smijenjen. Tko će doći nakon njega, Jopa iz Pitomače?", upitao je Milanović.

'"Naredba je jača od odluke ministra. Sjetite se kad je Kolinda rekla da će zabraniti vojni mimohod u čast pobjede. Sjećate se što smo onda napravili? Onda smo se našli u vili Weiss i izvukli smo ju iz situacije u koju se uvalila. E, to je vrhovni zapovjednik. Kad sam ja bio premijer, a ona vrhovna zapovjednica, na sjednicama Vijeća za obranu, ona je sjedila na vrhu stola. Ja mogu bit džentlmen, ali budala nisam. Takvim seoskim maniristima kakvima je mjesto u kvalifikacijama za Ljubav je na selu.... Ne može. Četiri mjeseca ne razgovara s Burčulom, ali on to ne može reći", rekao je Milanović.

"Ministar Radman je postavio kriterije da ne može biti ambasador netko tko je politički ostrašćen. Pogledali smo popis imena s kojima je on došao. Dva znate jer su ih sami provalili. Prema dvoje smo bili benevolentni. Ako ne može Goldstein, onda ne može ni Stier. Koja je razlika - partizan i ustaša? Ali Goldstein je bio dobar kad je Plenkoviću trebao za Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću. Ali oni žele propale političare u diplomaciju", rekao je.

"Zakon o obranu ovakvim sitnim spletkarima daje nekakvu podlogu da komentarima i objavama zbunjuju ljude. Danas nakon vijesti koje su medijima dali ministrovi bivši suradnici, demanti je na stranicama MORH-a. Ej, ti koristiš MORH da kažeš da to nije rađeno za tebe. Pa Grčić je živio u nekoj špajzi na Trešnjevci od 45 kvadrata", rekao je Milanović.

"Ja službene stranice predsjednika mogu koristiti za što god hoću, jer ja sam ustavna institucija. Ali ja to radim iznimno. Uočite tu razliku. Kad se nalazim s generalima, držim se svetog pisma moderne vojske, dakle nema uskakanja. S generalima mogu razgovarati samo u prisustvu načelnika glavnog stožera. Na mojim sastancima nije predstojnik ureda, nije glasnogovornik", rekao je.

"Zakon o obrani je nebitan, Ustav je bitan", poručio je, dodajući da se Ustav ne može mijenjati. "Mislim da je hrvatski Ustav održiv i dosta jasan", rekao je.

Ponovio je da netko Banožića na sve ovo potiče, ali da to nije Plenković.