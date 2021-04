ZORAN MAMIĆ JOŠ SE NIJE VRATIO U HRVATSKU: Njegov odvjetnik tvrdi da ima povratnu kartu, ali…

Iako je iz Dubaija trebao stići još u petak, pravomoćno osuđeni Zoran Mamić zadržao se u Emiratima, jer, kako tvrdi njegov odvjetnik, još nije ‘stigao riješiti sve obaveze’

Zoran Mamić, bivši sportski direktor i trener prve momčadi Dinama, pravomoćno osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz kluba, otputovao je 26. ožujka zrakoplovom iz Beča za Dubai, nakon što je iz Zagreba otišao automobilom. Pritom je najavio da će se vratiti za tjedan dana, što je bilo u petak, 2. travnja. No, njega još uvijek nema.

“Moj branjenik treba se iz Dubaija vratiti početkom idućeg tjedna jer nije stigao riješiti sve obaveze”, rekao je Mamićev odvjetnik, Mijo Golub za Jutarnji.

Premijer smirivao situaciju

Njegov raniji odlazak bratu Zdravku u BiH izazvao je niz reakcija, iako nema zakonskih prepreka zbog kojih bi on morao ostati unutar hrvatskih granica. Sve je komentirao i premijer Andrej Plenković.

“Oko prelaska granice moramo biti jasni, sud koji je izricao tu kaznu mogao je i trebao izreći mjeru zabrane napuštanja zemlje, ako ima dovoljno indicija da netko ima državljanstvo neke druge zemlje. Koja logika vam nalaže da ne ukažete tu mjeru? To može raditi sud, koji to ima pravo. Dovoljno je instrumenata da se spriječi taj scenarij. Ovdje je postojao instrumentarij koji je to mogao spriječiti”, poručio je Plenković nakon prvog Mamićevog odlaska iz zemlje.

Osvrnuo se na to i potpredsjednik Vlade te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. “Policija je postupila jedino kako je mogla, a je li Zoran Mamić mogao i trebao dobiti neku mjeru na sudu, to je treća grana vlasti. Meni osobno to nije logično, ali to nije stvar policije jer policija u ovom slučaju nije imala nikakvu osnovu da postupi drugačije od onoga kako je postupila, a to je da odradi posao sukladno pravilnicima i postupcima koji reguliraju rad granične policije”, rekao je Božinović komentirajući tu situaciju.

Nije dovršio sve poslove

Odvjetnik Zorana Mamića je i nakon njegovog odlaska u Dubai prokomentirao da “u tome nema ništa sporno, on je slobodan čovjek i namjerava se vratiti za tjedan dana.” No, čini se da Mamić mlađi nije obavio sve što je naumio prije odlaska u zatvor, a tek trebamo vidjeti hoće li zaista pojaviti u Zagrebu početkom idućeg tjedna.

