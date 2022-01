Zoran Barušić, zamjenik Alemke Markotić s Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, danas je u studiju N1 izjavio kako smatra da je najbolja zaštita protiv omikrona booster doza: “Najugroženiji su oni koji nisu cijepljeni. Prema dostupnim podacima dvije doze cjepiva ne pružaju zadovoljavajuću zaštitu protiv omikrona, od nula do 30 posto je zaštita. Oni s boosterom imaju razinu zaštite i do 70 ili 80 posto. Ako gledamo preboljenje, to se ne smije zanemariti jer preboljenje plus dvije doze cjepiva daju jako dobru, skoro istu zaštitu kao booster", izjavio je za N1.

Osvrnuo se i na trenutno stanje s koronavirusom u Hrvatskoj i izjavio kako je siguran da se radi o omikronu iako još nisu potvrdili sve slučajeve. Također je izjavio kako zna da bi klinička slika mogla biti blaža, ali da u obzir treba uzeti i epidemiološku situaciju i razinu procijepljenosti.

'Nikad nije kasno cijepiti se'

Na pitanje je li kasno cijepiti se s obzirom na širenje omikrona, jasno je rekao da nikad nije kasno cijepiti se koliko god situacija bila loša te kako oni koji su primili jednu ili dvije doze u velikom riziku od zaraze: "Zbog velike infektivnosti se mogu zaraziti, a ovisno o komorbiditetima mogu dobiti težu kliničku sliku neovisno o literaturi i istraživanjima koji su provedeni.”

Istaknuo je također da kraj pandemije vidi u razvijanju kolektivnog imuniteta te naglašava kako se to može postići samo i jedino sa cijepljenjem što većeg dijela populacije.