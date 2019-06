ZOKIJEVA UTRKA ZA PANTOVČAK: Evo tko će biti na čelu Milanovićevog tima, šef kampanje je dobro poznati SDP-ovac

‘Predsjednik s karakterom’ je Milanovićeva ‘furka’ za predstojeće predsjedničke izbore pa se postavlja pitanje tko će sve biti dio ‘Zokijeva’ tima?

Zoran Milanović bacio se na posao kompletiranja tima s kojim misli krenuti u utrku i pobjedu za Pantovčak. Istodobno, bivši premijer radi i na strategiji koja bi mu trebala pomoći pridobiti naklonost više od milijuna birača, s koliko se inače u Hrvatskoj i osvaja predsjednički mandat, piše portal Vijesti.hr. “Predsjednik s karakterom” je Milanovićeva “furka” za predstojeće predsjedničke izbore pa se postavlja pitanje tko će sve biti dio “Zokijeva” tima?

Milanović je dobio potporu SDP-a, a šef stranke, Davor Bernardić, jako je zadovoljan. “Građani će svoje reći na izborima, ono što sam i rekao – očekujemo pobjedu, a građani će svoje reći na izborima”, poručio je Bernardić. Mnogi u Milanovićevom timu su i nekada blisko surađivali s njim, a neki od njih su dobro poznati članovi SDP-a.

Tim baš ‘kao nekada’

U Milanovićevom timu je sada, baš kao i nekada, SDP-ovac Orsat Miljenić, saborski zastupnik. On je sada u funkciji šefa kampanje. Nikola Jelić, nekadašnji glasnogovornik Milanovićeve Vlade, ponovno je glasnogovornik. Strateg kampanje je Ivan Račan, inače sin pokojnog Ivice Račana. Premda se tim tek popunjava i strategija se razrađuje, glavne misli i naglasci kampanje su tu. “Sebe vidim kao kandidata i predvodnika moderne Hrvatske koja se ne boji, koja je progresivna, koja se ne boji drugačijeg i koja se ne ograđuje bodljikavom žicom”, poručio je Milanović.

I drugi SDP-ovci kazali su da njihov bivši šef može računati na njih kada je po srijedi njegova predsjednička kampanja i kandidatura. Saborska zastupnica Sabina Glasovac rekla je da će “učiniti sve da pomogne Zoranu Milanoviću da postane predsjednik” te naglasila da će on “vratiti optimizam i vjeru da se u Hrvatskoj vrijedi ostati”. “Cijeli će SDP u skladu s jučerašnjiom odlukom stati uz Zorana Milanovića”, rekao je Branko Grčić, predsjednik središnjeg savjeta stranke. No, Milanović ne može uspjeti bez glasača drugih stranaka. Zato Arsen Bauk kaže da je prirodno očekivati da su to “stranke ljevice i lijevog centra s određenim dijelom građana koji podržava njega kao političara ili stavove koje on iznosi”.

