ZNATE LI ZA ŠTO BISTE SVE U SVOM GRADU MOGLI PLATITI MASNU KAZNU? Pazite gdje vješate rublje i kada kosite travu u dvorištu

Gradonačelnik Makarske Jure Brkan nedavno je podsjetio kako će se u tom gradu obavljanje nužde i pljuvanje na javnim površinama kažnjavati s 300 do 1000 kuna. Odredba je to koja vrijedi još od 2008. godine, a koja je sada doživjela manje promjene.

‘Sad smo samo mijenjali odluku o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom. Sve ostalo imamo već dugo’, rekla je Ivana Pleić iz Gradske uprave. Rekla je i kako sumnja da je u proteklih deset godina komunalni redar nekoga globio zbog hračkanja.

Odredbu o zabrani uriniranja i pljuvanja na radnom mjestu niz gradova i općina ima već godinama. Na području Grada Koprivnice zabranjeno je kositi travu nedjeljom i blagdanima, a ne preporuča se niti paljenje motorne pile ili uređaja koji bi susjedima mogli remetiti mir, piše Večernji. Radnim danima u urbanom području ne smije se kositi trava između 14 i 17 sati, dakle u vrijeme popodnevnog odmora. Prekršite li to pravilo, mogli biste dobiti kaznu od 500 kuna.



Pazite kad kosite travu

U Prelogu je zabranjeno vješati rublje, posteljinu i tepihe na prozorima, balkonima i ogradama okrenutima prema ulici, a ne smije se ni paliti otpad u dvorištima i vrtovima. Trava se ne smije kositi nedjeljom i državnim praznicima do 10 sati, a u tome vremenu ne smiju se niti piliti drva, inače vam prijeti kazna od sto do tisuću kuna. Vješanje rublja ako je vidljiva s ulice nije dozvoljeno ni u Osijeku, no pravila su nešto manje stroga u periodu od 21 do 7 sati. Također, ona tko na bilo koji način uništava, nagrđuje ili oštećuje spomenike, kupa se u fontani, bere plodova s drveća i cvijeće, kopa zemlju, guli koru ili zabada noževe i čavle u drveće, kaznit će se s tisuću kuna.

Grad Čakovec objavio je i popis opasnih i potencijalno opasnih životinja, a prema njemu u stanu se ne smiju držati sjevernoamerički oposum i veliki crveni klokan, mravojedi, psoglavi majmuni, gepardi, hijene, slonovi, krokodili, nojevi, afričke bikovske žabe, ljenivci… Kazne su u protivnom od 300 do 2000 kuna. U Osijeku se s tisuću kuna kažnjava hranjenje životinja na javnim površinama, a ista je kazna i za ispijanje alkohola na javnom mjestu, a to vrijedi i za haustore.

Kazne za golišavost

Gradovi na obali propisali su i kazne za šetanje u kupaćem kostimu po gradskoj jezgri. Ovisno o gradu, kazne se kreću između 250, 500 i 1000 kuna. U Dubrovniku je kazna za to 1000 kuna, a u drugim gradovima na obali između 250 i 500 kuna.

U Zagrebu je zabranjeno na javnim zelenim površinama vezati bicikl, prikolicu ili kolica za drvo, a kazna za to je do tisuću kuna. Rovinj pak propisuje kaznu za ograđivanje imanja pokraj javne površine bodljikavom žicom. Zabranjeno je i spavati na klupama i sjediti na naslonima klupa, ali i neovlašteno sakupljanje otpada, a u to spada i uzimanje plastičnih boca iz kontejnera. 1000 kuna kazne prijeti i onima koji na javnim površinama cijepaju drva ili peru automobil vodom iz javne slavine.