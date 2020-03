ZNATE LI ŠTO JE MILAN BANDIĆ IZJAVIO? ‘Za štetu od potresa su ljudi sami krivi jer nisu ulagali u svoju imovinu’

‘Malo imamo gradskih stanova da smjestimo sve ljude, oni koji nisu ulagali, nisu u redu’

Premijer Andrej Plenković sastao se sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem kako bi razgovarali o sanaciji štete koja je nastala uslijed prošlotjednog potresa u Zagrebu. Plenković je rekao da su štete ogromne od onoga što je on vidio, no nije htio javno izlaziti s brojkama. No, Bandić je bio puno rječitiji danas u vezi ove teme.

Osim što je rekao da će trebati od tri do šest mjeseci da se razmjeri štete shvate, poručio je da “ovo možemo riješiti svi zajedno”, prenosi N1. Ipak, nije mogao procijeniti koliko će se objekata morati rušiti zbog posljedica potresa. Novinarima je rekao da se za sufinanciranje obnove krovišta prijavilo 383 ljudi. Još je kazao da će Grad obnoviti svoju imovinu, a da ljudi moraju obnoviti svoju privatnu imovinu jer “Grad to ne može” uz dodatak: “Za mudre dovoljno, mi ne možemo dirati privatnu imovinu”.

‘Ljudi su si sami krivi’

“Razlog je neodržavanje vlastite imovine. Privatna imovina je svaka zgrada u gradu, svaki blok je zaštićen. Ljudi nisu ulagali u svoju imovinu. Oni koji su ulagali su u redu. Malo imamo gradskih stanova da smjestimo sve ljude, oni koji nisu ulagali, nisu u redu. Meni je sad najvažnije kako napraviti 300 do 600 stanova u godinu dana da smjestimo ljude, jer neće moći dugo ostati u studentskom domu”, rekao je Bandić i istaknuo da bi proces obnove mogao trajati jedno desetljeće.

Na pitanje o školama koje su u vlasništvu Grada i njihovoj obnovi, Bandić je kazao da nitko od njegovih prethodnika nije ulagao u škole kao što to on čini i da će one biti obnovljene, prenosi N1.

