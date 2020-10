ZNATE LI KOLIKO JE HRVATSKA POTROŠILA NA MASKE PO GLAVI STANOVNIKA? Gori od nas su samo Bugari i Grci

Od početka pandemije Covida-19, Hrvatska je na uvoz zaštitnih maski potrošila 27 milijuna eura

Od početka pandemije koronavirusa pa do polovice ove godine, na tržište EU uvezeno je zaštitnih maski u vrijednosti od 14 milijardi eura, kažu podaci Eurostatu. U usporedbi s lanjskim prvim polugodištem, riječ je o povećanju od čak 1800 posto. Naravno, očekivanom jer u polovici prošle godine pandemija nije bila ni na vidiku.

Čak 92 posto masku EU uvezla iz Kine

Na početku “lockdowna” potražnja za maskama bila je ogromna pa se zbog nestašice istih Europska unija okrenula Kini kao najvećem proizvođaču (ali i žarištu pandemije) te otamo počele masovno nabavljati taj artikl. Zato je 92 posto svih maski u EU stiglo iz Kine, dok je drugi najveći izvoznik zaštitnih maski u EU bio Vijetnam s nepunih 2 posto ukupno isporučene količine.

Najviše maski uvezla Njemačka, za 4,4 milijarde eura, a potom Francuska (3,4 milijarde), Italija (1,75 mij+lijardi) te Španjolska s 1,14 milijarde eura. Hrvatska je s vrijednošću uvoza maski od 27 milijuna eura na začelju ljestvice, a iza su Bugarska, Estonija, Malta i Cipar, piše Poslovni dnevnik.

Pokrenula se i domaća proizvodnja

Preračunato, Hrvatska je po glavi ili bolje reći – po licu stanovnika uvezla maski za otprilike 7 eura, isto koliko i Šveđani. Manje su po stanovniku potrošile tek Grčka i Bugarska.

Najviše su za maske potrošili Luksemburžani – 121 euro po stanovniku, i to zbog politike tamošnje Vlade da raspodijeli maske svim građanima kojih je 614 tisuća. Slijede Belgijci i Nijemci s više no upola manje od Luksemburžana – 53 eura vrijednosti uvoza po stanovniku. Prosjek EU je 33 eura po stanovniku, a budući da se u međuvremenu pokrenula i domaća proizvodnja maski, taj bi prosjek do konca godine trebao biti manji.

